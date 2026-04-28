Сервис Carprice, изъятый по делу Галицкого, передали «Ростеху»
Платформу по продаже подержанных автомобилей Carprice, которую суд изъял в доход государства по делу инвестора Александра Галицкого, передали «Ростеху», следует из системы «СПАРК-Интерфакс».
Госкорпорация стала владельцем 100% ООО «Селаникар». Это юридическое лицо Carprice. Данные об этом появились в базе 24 апреля.
«Ростеху» передали доли еще в нескольких компаниях, изъятых по делу Галицкого, в том числе: ОО «Группа С-Терра» (100%), ООО «Датацентр СК» (100%), ООО «Спецпроект-2» (100%), ООО «Технокад» (92%), ООО «РВО Групп» (80%).
После начала российско-украинской войны власти РФ начали отбирать в пользу государства предприятия не только иностранных компаний, но и российских бизнесменов.
В марте Тверской суд Москвы по требованию Генпрокуратуры объявил инвестора Александра Галицкого и основанный им фонд Almaz Capital Partners «экстремистким» объединением.
Претензии прокуратуры были связаны с тем, что фонд Галицкого, по версии ведомства, оказывал помощь Вооруженным силам Украины. По решению суда, в пользу государства изъяли активы Галицкого на восемь миллиардов рублей, а также платформу Carprice.
Суд также отобрал активы бизнес-партнеров инвестора. После этого решения под угрозой национализации оказались не только все компании, инвестировавшие в «экстремистскую» организацию, но и все те, в которые вкладывалась сама эта компания.