Правительство канадской провинции добавит в референдум, намеченный на осень, вопрос о том, должен ли регион остаться в составе Канады или начать юридический процесс обязательного голосования по вопросу об отделении.

Как сообщила премьер-министр Альберты Даниэль Смит, выступая с обращением 21 мая, референдум не приведет к тому, что провинция отделится от Канады. Но, если жители Альберты проголосуют «за», то это поможет властям провинции понять, в каком направлении хотят двигаться граждане.

Глава правительства Альберты отметила, что выступает за то, чтобы провинция осталась в составе Канады, именно так она намерена голосовать на референдуме.

Голосование намечено на 19 октября.

Источники Financial Times сообщили в январе, что представители администрации президента США Дональда Трампа несколько раз встречалась с представителями канадского сепаратистского движения Alberta Prosperity Project, которое выступает за независимость Альберты. По словам источников, США «крайне воодушевлены идеей свободной и независимой Альберты».

Трамп несколько раз (1, 2) предлагал Канаде стать 51-м штатом США. В ответ премьер-министр Канады Марк Карни говорил, что «Канада никогда не будет частью Америки ни в каком виде, ни в какой форме».

