Новым лидером правящей Либеральной партии Канады избран бывший председатель ЦБ страны Марк Карни, набравший 85,9% по итогам внутрипартийного голосования.

Карни сменит на посту премьер-министра Джастина Трюдо, который ранее заявил, что ожидает передачи власти «в ближайшие дни или неделю». После того, как Трюдо официально уйдет в отставку, а Карни будет приведен к присяге, ему предстоит назначить новый кабинет министров.

В своей речи после победы Карни заявил, что «Америка — это не Канада» и «Канада никогда не будет частью Америки ни в каком виде, ни в какой форме». Новый лидер правящей партии пообещал сохранить пошлины на товары из США «до тех пор, пока американцы не проявят уважение» к канадцам. По его словам, все средства, полученные за счет пошлин, будут направлены на помощь рабочим.

«Мы не просили об этой борьбе, но канадцы всегда готовы, когда кто-то бросает перчатку. Поэтому американцы не должны ошибаться. В торговле, как и в хоккее, Канада победит», — сказал Карни (цитата по CBC).

В выборах, кроме Карни, участвовала также бывшая вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд, набравшая менее 10% голосов и занявшая второе место. На третьем месте оказалась бывший лидер палаты представителей и действующий депутат Карина Гулд.

59-летний Карни — выпускник Гарварда, более десяти лет проработавший в подразделениях Goldman Sachs в Лондоне, Токио, Нью-Йорке и Торонто. В 2003 году он стал заместителем председателя Центробанка Канады, затем ушел на должность старшего помощника заместителя министра финансов, а в 2008 году вернулся в ЦБ и стал председателем. Эту должность Карни занимал до 2013 года, а затем до 2020 года был управляющим Банка Англии. Сам себя в ходе предвыборной кампании Карни, не имеющий большого опыта в политике, позиционировал как «аутсайдера, стремящегося к высшей должности».

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