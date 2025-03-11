Трамп объявил о введении дополнительных пошлин до 50% на импорт стали и алюминия из Канады. И снова предложил ей стать 51-м штатом

Президент США Дональд Трамп объявил, что поручил министру торговли ввести дополнительные пошлины до 50% на импорт стали и алюминия из Канады.

Пошлины, как заявил Трамп, вступят в силу 12 марта. Этот шаг президент США назвал ответом на установленные Канадой 25-процентные пошлины на электричество (которые, в свою очередь, были ответом на введенные Трампом до этого пошлины).

Кроме того, заявил Трамп, Канада «должна немедленно отменить» фермерские пошлины в размере от 250% до 390% на различные молочные продукты США, «Вскоре я объявлю чрезвычайное положение в отношении электроэнергии в зоне, находящейся под угрозой», — написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Также президент США пригрозил начиная со 2 апреля «существенно увеличить» пошлины на автомобили, ввозимые в США, если «другие вопиющие, долгосрочные пошлины не будут также отменены Канадой». По его словам, это «по сути, навсегда закроет автомобильный бизнес в Канаде».

Трамп добавил, что Канада, кроме того, «очень мало платит за национальную безопасность, полагаясь на военную защиту США». «Мы субсидируем Канаду на сумму более 200 миллиардов долларов в год. Почему??? Так не может продолжаться. Единственное, что имеет смысл, — это чтобы Канада стала нашим заветным пятьдесят первым штатом. Это заставит все пошлины и все остальное полностью исчезнуть», — написал Трамп.

2 февраля Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт в США товаров из Канады и Мексики. Введение пошлин Трамп объяснял необходимостью «заставить Мексику, Канаду и Китай выполнить свои обещания остановить нелегальную иммиграцию и остановить поток ядовитого фентанила и других наркотиков» в США. 4 марта пошлины вступили в силу.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в ответ на торговую войну, начатую Дональдом Трампом, Канада введет 25-процентные пошлины на американские товары на сумму 155 миллиардов долларов, а также подаст иск против США во Всемирную торговую организацию.

10 марта новым лидером правящей Либеральной партии Канады (и следующим премьером) был избран бывший председатель ЦБ страны Марк Карни. В своей речи после победы Карни заявил, что «Америка — это не Канада» и «Канада никогда не будет частью Америки ни в каком виде, ни в какой форме». Новый лидер правящей партии пообещал сохранить пошлины на товары из США «до тех пор, пока американцы не проявят уважение» к канадцам.

Читайте также

Трамп развязал тарифную войну. Что выиграют (и что потеряют) от противостояния США? И как пошлины скажутся на Китае, Канаде и Мексике? 6 карточек