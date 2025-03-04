Трюдо объявил, что Канада введет пошлины на американские товары в ответ на торговую войну, начатую Трампом

Канада введет 25-процентные пошлины на американские товары на сумму 155 миллиардов долларов в ответ на торговую войну, начатую Дональдом Трампом, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Вначале пошлины будут введены на товары на сумму 30 миллиардов долларов США, а через 21 день — на товары на оставшиеся 125 миллиардов долларов, уточнил Трюдо. Кроме того, Канада подаст иск против США во Всемирную торговую организацию.

«США начали торговую войну против Канады — ближайшего партнера и союзника, ближайшего друга. В то же время они говорят о позитивном сотрудничестве с Россией, умиротворяя Владимира Путина — лживого диктатора-убийцу», — сказал Трюдо.

Он добавил, что канадцы «разумны и вежливы», но они «не отступят от борьбы», когда на кону благополучие страны и ее жителей.

Обращаясь в своем заявлении напрямую к Трампу, Трюдо сказал: «Дональд! За более чем восемь лет нашей совместной работы мы совершили много больших дел. <…> Не в моих привычках соглашаться с The Wall Street Journal, но Дональд, они отмечают, что хотя ты очень умный парень, это глупо».

После заявления Трюдо Дональд Трамп написал в соцсети TruthSocial: «Пожалуйста, объясните губернатору Трюдо из Канады (так в оригинале — прим. „Медузы“), что когда он введет ответную пошлину в отношении США, наша возвратная пошлина немедленно увеличится на такую ​​же сумму».

4 марта вступили в силу 25-процентные пошлины на импорт в США товаров из Канады и Мексики, о которых Дональд Трамп объявил 2 февраля. Также были введены 10-процентные пошлины на импорт из Китая. Введение пошлин Трамп объяснял необходимостью «заставить Мексику, Канаду и Китай выполнить свои обещания остановить нелегальную иммиграцию и остановить поток ядовитого фентанила и других наркотиков» в США.

Китай после вступления американских пошлин в силу объявил об ответных мерах. Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум также пообещала ответ США и заявила, что выступит с подробностями в воскресенье, 9 марта.

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