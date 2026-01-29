Администрация Трампа провела секретные встречи с лидерами канадских сепаратистов, добивающихся независимости провинции Альберта

Администрация Дональда Трампа провела несколько тайных встреч с представителями канадской группы Alberta Prosperity Project (APP) — это сепаратистское движение, которое выступает за независимость провинции Альберта, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников FT, с апреля 2025 года лидеры APP трижды встречались с чиновниками Госдепартамента США в Вашингтоне. В феврале планируется еще одна встреча, на которой представители APP хотят запросить кредит в размере 500 миллиардов долларов, чтобы профинансировать нужды провинции на случай проведения референдума о независимости.

По словам юрисконсульта APP Джеффа Рата, присутствовавшего на встречах, США «крайне воодушевлены идеей свободной и независимой Альберты». Он утверждает, что у него «гораздо более прочные отношения» с администрацией Трампа, чем у премьер-министра Канады Марка Карни.

Представитель Госдепартамента заявил, что ведомство регулярно встречается с представителями гражданского общества, но никаких обязательств на себя не принимало. Белый дом также подтвердил, что встречи были, отметив, что никакой поддержки не оказывал. По словам источника FT, знакомого с позицией министра финансов США Скотта Бессента, ни он, ни другие чиновники Минфина не знают о предложении по кредиту и не намерены обсуждать этот вопрос.

Канадская провинция Альберта богата нефтью — она, как пишет FT, является крупнейшим источником иностранной нефти на американском рынке. Газета также отмечает, что встречи представителей Alberta Prosperity Project с администрацией Трампа происходят на фоне роста напряжения в отношениях Вашингтона и Оттавы. На Всемирном экономическом форуме в Давосе канадский премьер-министр Марк Карни выступил с критической речью и выразил поддержку Гренландии в противостоянии с США, а Трамп после этого объявил, что отзывает приглашение Канады в созданный им Совет мира.

Читайте также

«Мир без правил», «Европа ничего не делает», «Если мы не за столом — мы в меню»: важнейшие речи Давосского форума С манифестами выступили Трамп, Макрон, Мерц, Зеленский — но многих особенно поразил канадский премьер Карни

Читайте также

«Мир без правил», «Европа ничего не делает», «Если мы не за столом — мы в меню»: важнейшие речи Давосского форума С манифестами выступили Трамп, Макрон, Мерц, Зеленский — но многих особенно поразил канадский премьер Карни