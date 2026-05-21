В России решили отложить введение дополнительной платы за международный трафик (в том числе и VPN)

Срок введения дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 гигабайт в месяц на мобильных сетях перенесут, рассказали три собеседника РБК на телеком-рынке.

Двое из них заявили, что обсуждается перенос сроков на период «ближе к осени». Еще один рассказал, что введение дополнительной платы перенесли «на время после выборов в Госдуму» (голосование пройдет 18-20 сентября).

По данным источников «Коммерсанта», власти не планируют вводить дополнительную плату за международный трафик до осенних выборов в Госдуму. По их словам, сейчас нет документа, в котором были бы указаны сроки введения платы и прописаны обязательства операторов.

О том, что решение отложат до осени, говорит и один из собеседников Forbes. При этом другой источник издания утверждает, что запуск платы за международный трафик, вероятно, отложат до конца года из-за сложности технической реализации такого функционала.

В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с операторами связи и цифровых платформ просил принять меры против использования VPN-сервисов. Среди прочего, как сообщалось, обсуждалось решение ввести плату за потребление свыше 15 гигабайт международного трафика в месяц. Операторы воспринимают VPN-трафик как международный.

По данным «Русской службы Би-би-си», россиян хотят обязать платить примерно по 150 рублей за каждый лишний гигабайт мобильного VPN-трафика.

Изначально новые меры собирались ввести до 1 мая. Как сообщали «Ведомости», часть российских операторов не успевали к началу мая настроить свои системы и тарифы. Позже эту дату сдвинули на 1 июня.

В России спрос на VPN резко вырос на фоне блокировки ютьюба, фейсбука, инстаграма, вотсапа и телеграма. В ответ российские власти усилили борьбу с обходом блокировок. Например, к середине апреля крупные интернет-площадки России по требованию властей ограничили возможность использовать свои сайты и приложения под VPN.

Месяц назад начался новый крестовый поход Кремля против VPN. Вот его итоги Какие запреты уже действуют — и каких мы с нетерпением ждем

