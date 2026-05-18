Национализированную компанию «Южуралзолото» не смогли продать. На торги не подали ни одной заявки. Цену будут снижать

Торги по продаже контрольного пакета компании «Южуралзолото» не состоялись из-за отсутствия заявок. Соответствующая информация опубликована на площадке ГИС «Торги». Сбор заявок от потенциальных претендентов проходил с 8 мая по 15 мая, а сами торги должны были пройти 18 мая.

На торги выставлялись 67,2% акций ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) и другие активы компании. Совокупная рыночная стоимость всех активов была оценена в 162,02 миллиарда рублей, отдельно контрольный пакет золотодобывающей компании — в 140,437 миллиарда рублей.

Как отмечает The Bell, после того, как торги не состоялись, Росимуществу придется объявлять повторный аукцион, снизив цену лота.

«Южуралзолото» — крупнейшее золотодобывающее предприятие — принадлежало Константину Струкову. В 2025 году компанию национализировали на основании того, что Струков, являющийся с 2016 года депутатом законодательного собрания Челябинской области, нарушал запрет на совмещение госслужбы с бизнесом и извлекал выгоду из своего положения. Струков остается в России.

20 января 2026 года из-за отсутствия допущенных к торгам участников не состоялся первый аукцион по продаже национализированного аэропорта Домодедово. Стартовая цена аукциона составляла 132,3 миллиарда рублей.

Через девять дней аэропорт на повторных торгах продали за 66,13 миллиарда рублей — за половину первоначальной цены и минимум, возможный по закону. Во втором аукционе было только два участника — дочерние структуры аэропортов Шереметьево и Внуково. Аукцион выиграла компания из структуры аэропорта Шереметьево, одним из владельцев которого является Аркадий Ротенберг, друг Владимира Путина.

