Аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся

Аукцион по продаже московского аэропорта Домодедово, назначенный на 20 января, не состоялся, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные информационной системы «Торги» и площадки торгов «РТС-Тендер».

Стартовая цена аукциона составляла 132,3 миллиарда рублей.

На торги была подана единственная заявка — от индивидуального предпринимателя Евгения Богатого. Она не была принята, так как заявитель не предоставил все необходимые документы.

По информации The Bell, участие в конкурсе собирались принять акционеры Внуково Владимир Скоч и Виталий Ванцев, акционеры Шереметьево Александр Пономаренко, Александр Скоробогатько и Аркадий Ротенберг, холдинг Виктора Вексельберга «Аэропорты регионов» и холдинг Романа Троценко «Новапорт». Один из источников издания называл в числе желающих приобрести аэропорт холдинг Олега Дерипаски «Аэродинамика» и миллиардера Сулеймана Керимова.

В июне 2025 года Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры РФ национализировал аэропорт Домодедово. Ведомство просило признать недействительными несколько сделок по переводу компаний группы «Домодедово» под «иностранное влияние». Претензии Генпрокуратуры были связаны с иностранным гражданством владельцев аэропорта Дмитрия Каменщика и Валерия Когана.

Глава Минфина РФ Андрей Силуанов говорил, что аэропорт планируется продать до конца 2025 года. Он утверждал, что власти уже нашли возможного покупателя, но не назвал его имя.

