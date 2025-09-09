Минфин запланировал продать национализированный аэропорт Домодедово до конца года

Аэропорт Домодедово, который был национализирован в июне, планируется продать до конца 2025 года — и на его покупку уже есть претендент, рассказал министр финансов Антон Силуанов в интервью Радио РБК.

«В плане продажи [Домодедово] есть. Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс», — сказал Силуанов.

Имя претендента на активы аэропорта Силуанов не назвал, но добавил, что продажа будет организована через открытые торги, «чтобы была рыночная цена и было состязательство».

Арбитражный суд Московской области в середине июня по иску Генпрокуратуры РФ обратил аэропорт Домодедово в доход государства. Прокуратура требовала признать недействительными несколько сделок по переводу компаний группы «Домодедово» под «иностранное влияние». По данным источников «Ведомостей» и «Коммерсанта», претензии Генпрокуратуры были связаны с иностранным гражданством совладельцев аэропорта Дмитрия Каменщика и Валерия Когана. Управляющим директором Домодедово после национализации стал бывший первый замминистра экономического развития Андрей Иванов.

