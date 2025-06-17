Суд национализировал аэропорт Домодедово по требованию Генпрокуратуры

Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства аэропорт Домодедово, сообщил ТАСС один из участников судебного процесса. «Удовлетворено полностью и приведено к немедленному исполнению», — сказал собеседник агентства.

Генпрокуратура подала иск к аэропорту Домодедово в январе. В материалах суда были указаны 32 ответчика, в том числе операционные компании, управляющие аэропортом, и два физических лица — глава наблюдательного совета аэропорта Валерий Коган и основной владелец Домодедово Дмитрий Каменщик.

Ведомство потребовало признать недействительными несколько сделок, совершенных с 2016 года, по переводу компаний группы «Домодедово» под «иностранное влияние». Генпрокуратура также просила взыскать в доход государства 100% ООО «ДМЕ холдинг», под контролем которого находятся активы аэропорта. Арбитражный суд Подмосковья арестовал имущество группы «Домодедово» и активы Каменщика и Когана в качестве обеспечительной меры по иску.

Как сообщали источники «Ведомостей» и «Коммерсанта», претензии Генпрокуратуры к Домодедово связаны с тем, что Каменщик (имеет гражданства Турции и ОАЭ) и Коган (имеет гражданство Израиля) имеют иностранные гражданства и в нарушение российского законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия.

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