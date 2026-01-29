Аэропорт Домодедово купила компания из структуры аэропорта Шереметьево

Победителем конкурса по приватизации аэропорта Домодедово стала дочерняя компания АО «Международный аэропорт Шереметьево», которая управляет одноименным аэропортом, сообщают РБК и The Bell.

Торги прошли 29 января. Официально о результатах приватизации планируется объявить в пятницу, 30 января, утверждает один из собеседников РБК.

Торги проходили в форме голландского аукциона, то есть с понижением стоимости отмечает The Bell. Государство понижало цену со стартовых 132,3 миллиарда рублей, пока один из участников не согласится купить актив по этой цене. На аукцион заявились только два участника — дочерние структуры Шереметьево и Внуково.

Сумма сделки по итогам торгов, сообщает источник РБК, составила около 66 миллиардов рублей. Это 50% начальной стоимости и минимум возможный по закону, пишет The Bell. Вопрос цены был ключевым для участников, заявили собеседники РБК.

В банке ПСБ сообщили агентству «Москва», что структура Шереметьво приобрела Домодедово за 66,133 миллиарда рублей.

Аэропорт Домодедово национализировали в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры России. Ведомство потребовало признать недействительными несколько сделок по переводу компаний группы «Домодедово» под «иностранное влияние». Претензии Генпрокуратуры были связаны с иностранным гражданством владельцев аэропорта Дмитрия Каменщика и Валерия Когана.

Продать активы аэропорта удалось только со второй попытки. Первые торги прошли 20 января, но были признаны несостоявшимися. Единственным претендентом на покупку был индивидуальный предприниматель Евгений Богатый. Его не допустили до торгов, поскольку заявитель не предоставил все необходимые документы. Стартовая цена аукциона составляла 132,3 миллиарда рублей.

Около 66% акций Шереметьево принадлежит частным акционерам — бизнесменам Аркадию Ротенбергу (его считают другом Владимира Путина), Александру Пономаренко и Александру Скоробогатько, напоминает The Bell. Около 30,5% принадлежат государству через Росимущество. Остальные доли принадлежат «Аэрофлоту» и «ВЭБ Капитал»

Читайте также

Генпрокуратура требует национализировать Домодедово — один из крупнейших аэропортов РФ. На каких основаниях? И как еще власти отбирают активы? Краткий гид «Медузы» по новой волне национализации в России

Читайте также

Генпрокуратура требует национализировать Домодедово — один из крупнейших аэропортов РФ. На каких основаниях? И как еще власти отбирают активы? Краткий гид «Медузы» по новой волне национализации в России