Советский районный суд Челябинска в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства активов, связанных с основным владельцем «Южуралзолота» Константином Струковым, сообщила 11 июля газета «Ведомости», ссылаясь на участников процесса.

В числе активов, которые суд обратил в государственную собственность, оказались все акции Струкова в ПАО «Южуралзолото группа компаний» и 100% ООО «Управляющая компания ЮГК».

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Помимо самого Струкова ответчиками по иску проходили еще семь физических лиц, в том числе его дочери.

Генпрокуратура РФ в июле обратилась в суд Челябинска с иском, потребовав изъять у Константина Струкова акции и доли 11 компаний, в том числе «Южуралзолота» — крупнейшего золотодобывающего предприятия. Одновременно с этим в офисах «Южуралзолота» и связанных с ним структур прошли обыски по делу о нарушении природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов.

РБК сообщил 9 июля, что некоторые российские брокеры, в том числе ВТБ, Альфа-банк и Сбербанк, наложил арест на акции «Южуралзолота», принадлежащие по крайней мере некоторым его клиентам. Инвесторы связывали эти меры с иском прокуратуры. Брокер Сбербанка 11 июля снял ограничения на операции с акциями «Южуралзолота».

Константин Струков — бизнесмен и заместитель председателя заксобрания Челябинской области. Струков — один из богатейших людей России, в рейтинге журнала Forbes он занимал 78-е место, издание в апреле оценивало его состояние в 1,9 миллиарда долларов.

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