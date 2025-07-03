«Интерфакс»: Генпрокуратура потребовала национализировать пять крупных российских компаний

Генпрокуратура России обратилась в суд Челябинска с иском, в котором потребовала передать государству 100% акций пяти крупных российских компаний, а еще шесть обратить в доход государства частично, сообщил 3 июля «Интерфакс», ссылаясь на источник.

По его словам, Генпрокуратура потребовала передать в доход государства 100% долей следующий компаний:

ООО «Управляющая Компания ЮГК», принадлежащих Константину Струкову,

ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», принадлежащие Константину Струкову и Екатерине Кузнецовой,

ООО «Бизнес-Актив», принадлежащих Евгении Кузнецовой,

ООО «Хоум», принадлежащих Наталии Зарубиной,

ООО «Уралвент», тоже принадлежащих Зарубиной.

Кроме того, прокуратура просит передать государству 80% долей в уставном капитале ООО «Арбат-Сити», по 67% долей в уставном капитале ООО Агрокомплекс «Экомодуль и ООО «Сады Предгорья», а также по 1% долей в уставном капитале ООО «Погрузочно-Транспортное Управление» и ООО «Коркинский Экскаваторо-Вагоноремонтный Завод».

На фоне этих новостей акции ЮГК упали на 17% до 0,476 рубля за штуку, падение цен облигаций ЮГК достигло 1,5-7,2%.

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