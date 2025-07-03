«Интерфакс»: Генпрокуратура потребовала национализировать пять крупных российских компаний
Генпрокуратура России обратилась в суд Челябинска с иском, в котором потребовала передать государству 100% акций пяти крупных российских компаний, а еще шесть обратить в доход государства частично, сообщил 3 июля «Интерфакс», ссылаясь на источник.
По его словам, Генпрокуратура потребовала передать в доход государства 100% долей следующий компаний:
- ООО «Управляющая Компания ЮГК», принадлежащих Константину Струкову,
- ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», принадлежащие Константину Струкову и Екатерине Кузнецовой,
- ООО «Бизнес-Актив», принадлежащих Евгении Кузнецовой,
- ООО «Хоум», принадлежащих Наталии Зарубиной,
- ООО «Уралвент», тоже принадлежащих Зарубиной.
Кроме того, прокуратура просит передать государству 80% долей в уставном капитале ООО «Арбат-Сити», по 67% долей в уставном капитале ООО Агрокомплекс «Экомодуль и ООО «Сады Предгорья», а также по 1% долей в уставном капитале ООО «Погрузочно-Транспортное Управление» и ООО «Коркинский Экскаваторо-Вагоноремонтный Завод».
На фоне этих новостей акции ЮГК упали на 17% до 0,476 рубля за штуку, падение цен облигаций ЮГК достигло 1,5-7,2%.