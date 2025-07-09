На акции некоторых миноритариев «Южуралзолота» наложили арест. Прокуратура ранее потребовала национализировать компанию

Депозитарий брокера ВТБ наложил арест на акции «Южуралзолота», принадлежащие по крайней мере некоторым его клиентам. Случаи ареста акций миноритариев, сообщает РБК, подтвердила как Ассоциация розничных инвесторов (АРИ), так и пресс-служба ВТБ. Об аресте также говорится в депозитарном отчете, который один из клиентов ВТБ предоставил РБК.

Председатель правления АРИ Илья Херсонцев допустил, что депозитарий ВТБ наложил арест на акции на основании исполнительного листа, выданного судом в рамках рассмотрения иска о передаче активов золотодобытчика в собственность государства.

По словам Херсонцева, исполнительный лист содержит формулировку «арестовать акции», которую депозитарий трактовал не в пользу миноритарных акционеров и поэтому наложил арест на все акции, а не только мажоритариев.

По его словам представителя ВТБ, ценные бумаги «Южуралзолота» были переведены в отдельный раздел счета «в соответствии с поступившими документами о принятии обеспечительных мер на основании судебного решения».

Депозитарий автоматически вернет бумаги клиентов обратно в торговый раздел счета, если получит новые документы, которые будут предусматривать изменение ранее установленных ограничений, добавил он. «Все действия банка соответствуют действующему законодательству и выполняются на основании официально полученной информации», — подчеркнул представитель ВТБ.

4 июля торги акциями «Южуралзолота» на Московской бирже были приостановлены по распоряжению Банка России после резкого снижения цены ценных бумаг компании. РБК тогда писал со ссылкой на обзор «Ренессанс Капитала», что есть три варианта дальнейшего развития событий: изъятие в пользу государства только доли основного владельца Константина Струкова; изъятие всех акций с выплатой компенсации миноритарным акционерам и изъятие всех акций без компенсации миноритариям, если они не признаны «добросовестными приобретателями» актива.

Генпрокуратура в начале июля потребовала национализировать пять крупных российских компаний, в том числе передать государству 100% акций ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», принадлежащих Константину Струкову и Екатерине Кузнецовой. Генпрокуратура заявила, что Струков, являющийся депутатом заксобрания Челябинской области, нарушал запрет на совмещение госслужбы с бизнесом и извлекал выгоду из своего положения.

У предприятий «Южуралзолота» изъяли активы общей стоимостью 200 миллиардов рублей.

«Коммерсант» 7 июля писал, что глава «Южуралзолота» Константин Струков пытался уехать из России, несмотря на запрет, но в компании это отрицали.