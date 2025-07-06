«Коммерсант» сообщил, что глава «Южуралзолота» Константин Струков пытался уехать из России, несмотря на запрет. В компании это отрицают

Газета «Коммерсант» утверждает, что бизнесмен и зампред заксобрания Челябинской области Константин Струков пытался уехать из России, несмотря на то, что ему и членам его семьи суд запретил выезд за рубеж. Газета сообщила об этом вечером 5 июля, сославшись на собственные данные.

По информации издания, Струков пытался вылететь из Челябинска в Турцию на личном бизнес-джете Bombardier с регистрационным номером RA-67131. Росавиация запретила взлет самолета, на который, как сообщается, суд наложил арест.

Из материалов сервиса Flightradar24, отслеживающего полеты самолетов, следует, что Bombardier с регистрационным номером RA-67131 днем 5 июля прилетел из Братска в Иркутской области в Москву. На 6 июля у самолета намечен полет из Москвы в Баку, а оттуда — в Стамбул.

Как утверждает «Коммерсант», судебные приставы на борту самолета изъяли у Струкова заграничный паспорт, который аннулировала миграционная служба МВД России. Газета опубликовала фотографию «оперативной съемки», на которой Струков сидит в пассажирском кресле самолета, а рядом стоят люди в форме судебных приставов. Также фотографии, сделанные в самолете, распространил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». Где и когда они сняты, неясно.

В компании «Южуралзолото» обвинили медиа в том, что они проводят «целенаправленную акцию с целью оболгать и скомпрометировать» Константина Струкова. «Распространяемые слухи о задержании главы ПАО „Южуралзолото“ являются ложными. В реальности на опубликованных в СМИ фотографиях запечатлен момент его возвращения с рабочей командировки вместе со своим коллективом», — заявили представители компании челябинскому изданию 74.ru. По их словам, приставы вручили Струкову повестку.

Представитель компании заявил РБК, что в течение 5 июля Константин Струков находился на рабочем месте в офисе ЮГК в Москве.

Внучка Струкова Ульяна сообщила телеграм-каналу «Осторожно, новости», что бизнесмен весь день 5 июля работал в офисе — «с шести утра до позднего вечера». По ее словам, раньше также было «довольно много вбросов в сторону семьи». «Он из тех, кто берет ответственность и борется до конца — это знают все, кто с ним работал. И именно поэтому подобные вбросы выглядят особенно грязно», — сказала Ульяна.

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета 2 июля провели обыски в офисах крупнейшего золотодобывающего предприятия «Южуралзолото» и связанных с ним компаний. Следователи пришли в офиса в рамках уголовного дела о нарушении природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов. Струков не фигурирует в деле ни в каком качестве, отмечает «Коммерсант».

Генпрокуратура РФ ранее обратилась в суд Челябинска с иском, в котором потребовала изъять у Константина Струкова акции и доли 11 компаний, в том числе «Южуралзолота». Советский районный суд Челябинска в качестве обеспечительной меры 2 июля запретил Струкову и членам его семьи выезд за рубеж.

Константин Струков занимает 78-е место в рейтинге богатейших людей России по версии журнала Forbes. Издание в апреле оценило его состояние в 1,9 миллиарда долларов.

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О национализации компаний в России

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