«Коммерсант»: генерал Лапин, вероятно, возглавит комитет Госдумы по обороне. В 2024 году он провалил оборону Курской области

Кандидатуру генерал-полковника Александра Лапина, который командовал Центральным и Ленинградским военными округами, рассматривают на пост председателя комитета по обороне в новом созыве Госдумы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в нижней палате парламента и «Единой России».

По данным собеседников «Коммерсанта», Лапин на сентябрьских выборах будет баллотироваться в Госдуму по списку «Единой России» от Татарстана. Решение о том, что он возглавит комитет по обороне, пока не окончательное.

Сейчас комитет по обороне возглавляет Андрей Картаполов, избравшийся в Госдуму в 2021 году от Москвы. Собеседники «Коммерсанта» говорят, что он, вероятно, не будет переизбираться в новый созыв Госдумы. Его карточки нет на сайте праймериз ЕР, хотя срок подачи заявлений на участие истек 14 мая.

Александр Лапин возглавлял группировку войск «Центр», которая после начала российского вторжения в Украину в 2022 году дошла до окраин Киева. После отвода российских войск от столицы Украины эта группировка была переброшена на восток страны. Затем Лапин командовал операцией по захвату Лимана, который позже освободили ВСУ. После отступления российских войск из Лимана глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Лапина «бездарем, которого покрывают наверху руководители в Генштабе». Вскоре Лапина уволили.

В январе 2023 года Лапин стал начальником Главного штаба сухопутных войск, а в марте 2024-го возглавил воссозданный Ленинградский военный округ. В тот же период была сформирована группировка «Север», отвечавшая за харьковское и курское направления. В августе 2024 года в Курскую область вторглись ВСУ. The Wall Street Journal называла Лапина ответственным за бреши в российской обороне. В августе 2025 года Лапина отправили в отставку.

