В центре Москвы отключили мобильный интернет

В центре Москвы утром 9 мая отключили мобильный интернет, сообщают «Осторожно, Москва» и MSK1.

О том, что в день проведения парада в честь Дня Победы в Москве ограничат мобильный интернет и смс, ранее объявило Минцифры, уточнив, что не будет доступа и к сайтам из «белого списка».

Предыдущий раз мобильный интернет в Москве отключали 5 мая, когда проходила одна из репетиций парада.

Власти половины регионов России ранее предупредили, что могут отключить мобильный интернет во время празднования Дня Победы.

Перед 9 Мая в Москве и регионах отключают мобильный интернет. О чем важно не забыть, если вы оказались в зоне шатдауна? Полезные советы и список нужных приложений

