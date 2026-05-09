Минцифры объявило: мобильный интернет в Москве снова есть

Блокировка мобильного интернета в Москве снята, заявили ТАСС в пресс-службе Минцифры.

«Операторы связи восстанавливают доступ абонентов к привычным сервисам. Пока работает „белый список“ сайтов, с 13:00 все ресурсы будут доступны в полном объеме», — сообщили в министерстве.

Ограничения, как заявляли российские власти, вводились для «обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы».

Блокировки в России все сильнее. Шатдауны устраивают по любому поводу.

О планах отключить мобильный интернет в Москве во время подготовки и празднования Дня Победы источники «Русской службы Би-би-си» и «Коммерсанта» сообщили в конце апреля. Первый раз мобильный интернет в Москве отключили 5 мая, когда проходила репетиция парада. Потом Минцифры официально объявило, что 9 мая в Москве во время праздничных мероприятий не будет мобильного интернета даже по «белым спискам». В центре города 9 мая мобильный интернет отключили около 09:00.

