Американский суд обнародовал предполагаемую предсмертную записку Джеффри Эпштейна. Она нашлась в материалах дела его сокамерника

Федеральный судья Кеннет Карас из окружного суда в Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк, обнародовал предсмертную записку, предположительно написанную финансистом Джеффри Эпштейном.

Содержание записки приводит The New York Times:

Они расследовали меня месяцами — и НЕ НАШЛИ НИЧЕГО!!!

В итоге всплыли обвинения 15-летней давности.

Какое счастье иметь возможность самому выбрать момент для прощания.

Чего вы от меня хотите? Чтобы я разрыдался?!

НЕВЕСЕЛО. НЕ СТОИТ ТОГО!!

Как утверждается, эту записку обнаружил сокамерник Эпштейна, бывший полицейский , в июле 2019 года — после того, как самого Эпштейна нашли в камере без сознания с куском ткани, обмотанным вокруг шеи. Тогда он выжил, но спустя месяц его нашли мертвым в тюремной камере в Нью-Йорке. По словам Тартальоне, записку он нашел в книге.

The New York Times отмечает, что не может подтвердить подлинность записки. При этом, указывает газета, в тексте записки повторяется выражение «разрыдаться» (bust out cryin), которое Эпштейн использовал в своих электронных письмах. Также есть выражение «невесело» (no fun), которое встречалось в переписке Эпштейна и в другой записке, найденной в камере после его смерти.

Записка годами хранилась под грифом «секретно» в рамках уголовного дела сокамерника Эпштейна — ее нет среди миллионов страниц материалов по делу финансиста, которые уже были опубликованы министерством юстиции США, пишет The New York Times. Представитель Минюста заявил, что ведомство никогда не видело этой записки.

Финансиста Джеффри Эпштейна в первый раз судили в 2008 году по делу об организации проституции. Он пошел на сделку со следствием и провел в тюрьме 13 месяцев. Затем его повторно задержали 7 июля 2019 года и обвинили в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям. Спустя месяц после задержания, 10 августа, он покончил с собой в тюрьме в Нью-Йорке.

В ноябре 2025 года комитет по надзору палаты представителей конгресса США опубликовал электронный архив Джеффри Эпштейна. Это письма, которые финансист отправлял и получал в 2011–2019 годах. Они позволяют понять, с кем общался Эпштейн, в том числе когда уже был осужден.