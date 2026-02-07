Неделю назад власти США опубликовали архив Эпштейна. Его обсуждает весь интернет. А какие реальные последствия? Они вообще есть? Пока сильнее всего от публикации файлов пострадали жертвы Эпштейна, а не его друзья

Прошла неделя с тех пор, как министерство юстиции США выложило в открытый доступ три миллиона страниц из архива миллионера и секс-преступника Джеффри Эпштейна. Журналисты нашли в «файлах Эпштейна» имена многих известных людей, что, несомненно, нанесло урон их репутации. Однако сильнее всего от публикации пострадали жертвы Эпштейна: личные данные десятков из них оказались в открытом доступе.

30 января министерство юстиции США выложило в интернет 3 миллиона страниц, 180 тысяч фотографий и 2 тысячи видео из личного архива Джеффри Эпштейна — финансиста-миллионера, который организовал целую сеть по поиску юных девушек из разных стран мира для самого себя и для некоторых из своих влиятельных знакомых.

Это очень большой объем информации. Ее анализ потребует немало времени, поэтому разоблачительные материалы, основанные на архиве Эпштейна, могут выходить еще долго. Однако первым делом журналисты начали искать в архиве имена известных людей, с которыми Эпштейн поддерживал отношения.

Среди них оказались богатейший человек мира Илон Маск, жена наследника норвежского престола Метте-Марит, министр торговли США Говард Лютник, брат британского короля Эндрю и многие другие. Если поискать информацию о том, для кого из знакомых Эпштейна публикация его архива уже имела реальные последствия, можно найти такие новости:

Питер Мандельсон, влиятельный британский политик, вышел из правящей Лейбористской партии и стал объектом внимания полиции из-за писем, которые свидетельствовали о том, что Эпштейн платил ему и получал взамен конфиденциальные сведения. До этого Мандельсон уже был уволен с должности посла Великобритании в США из-за связей с Эпштейном.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер извинился за то, что в 2025 году предложил Мандельсону должность посла, несмотря на то, что тогда уже было известно о его знакомстве с Эпштейном. По словам Стармера, при назначении Мандельсон солгал о степени своей близости с Эпштейном.

Мирослав Лайчак, дипломат и бывший министр иностранных дел Словакии, покинул пост советника словацкого лидера по национальной безопасности из-за того, что в архиве Эпштейна всплыла их переписка от 2018 года, в которой они обсуждали женщин. Лайчак назвал ее «проявлением глупого мужского эго».

Бывший премьер-министр Норвегии Турбьерн Ягланд попал под расследование о коррупции после того, как в переписке с Эпштейном нашли свидетельства того, что финансист оплачивал отдых Ягланда и членов его семьи. Также Эпштейн, судя по всему, пытался использовать Ягланда для налаживания связей с Владимиром Путиным и его окружением.

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит уже дважды извинилась за свою дружескую переписку с Эпштейном. Она назвала их связь «настоящим позором» и отдельно попросила прощения «за ситуацию, в которую я поставила королевскую семью, особенно короля и королеву».

Эндрю, брат короля Великобритании Карла III, покинул особняк Роял-Лодж в Виндзоре сразу после того, как в архиве Эпштейна нашли его письма и фотографии, о которых раньше не было известно. О том, что Эндрю переедет из Виндзора в личное поместье короля Сандрингем, стало известно еще осенью (тогда же, когда Эндрю лишили всех титулов), но публикация архива Эпштейна, похоже, ускорила его переезд.

Брэд Карп покинул пост председателя совета директоров Paul Weiss, одной из крупнейших юридических фирм США, после того, как стало известно, что он много лет контактировал с Эпштейном — например, в 2016-м просил его найти роль для своего сына в готовящемся фильме режиссера Вуди Аллена.

Эпштейн общался с десятками известных людей. Последствия публикации пока ощутили на себе единицы. А вот для жертв Эпштейна все иначе: последствия затронули десятки из них — и во многих случаях они куда более разрушительны.

Дональд Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна» 19 ноября 2025 года. Этот закон дал министерству юстиции 30 дней на то, чтобы обнародовать документы. Но ведомство не уложилось в срок, так как не успевало проверить и отредактировать файлы, чтобы скрыть личные данные жертв Эпштейна. В итоге — несмотря на то, что файлы были опубликованы с почти полуторамесячным опозданием — в них осталось множество имен и фотографий женщин, которые пострадали от действий финансиста.

The Wall Street Journal сообщила, что обнаружила в архиве имена как минимум 43 жертв, из которых около половины попали в окружение Эпштейна несовершеннолетними. Позднее адвокаты уточнили, что в результате раскрытия личных данных пострадали почти 100 жертв. Иногда дело не ограничивалось именем — не были зацензурированы также домашние адреса, телефоны и банковские данные. Эти сведения уже начали выкладывать в соцсети (особенно в Х), использовать для поиска жертв и угроз им.

Кроме этого, The New York Times и AP нашли в архиве Эпштейна десятки фотографий молодых женщин, на которых видны их лица и обнаженные тела.

Подобные ошибки выглядели еще более абсурдно с учетом того, что в других документах чиновники Минюста скрывали гораздо менее чувствительные данные. Например, переписка Эпштейна с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном содержала фотографию Трампа, на которой его лицо было закрыто черным квадратом (позднее его убрали). В письме от сотрудника парижского модельного агентства, который сообщал Эпштейну о появлении «новой бразильянки, сексуальной и милой, 19 лет», имя отправителя было скрыто. Как и в письме от человека, который благодарил финансиста за предыдущий вечер со словами: «Твоя младшенькая чуть-чуть пошалила».

«Сначала я думала, что это халатность, потом — некомпетентность, а теперь мне кажется, что это было сделано преднамеренно», — призналась одна из жертв Эпштейна, бывшая балерина Дэниель Бенски, комментируя действия Минюста.

«Большая часть раскрытой информации [обо мне] была получена из записей, сделанных агентами ФБР в ходе подготовки к даче показаний. Я сотрудничала с правительством США, когда оно просило меня о помощи, и теперь оно подвело меня и других пострадавших, продемонстрировав глубокое пренебрежение к безопасности, защите и благополучию жертв подобных преступлений», — добавила Анушка де Джорджиу, другая жертва Эпштейна, которая давала показания в суде против его подруги и сообщницы Гилейн Максвелл.

Сначала Минюст постарался преуменьшить ущерб, заявив, что огрехи в редактировании есть в 0,01% опубликованных документов — и что каждая ошибка будет исправлена после того, как Минюст получит уведомление от жертвы или ее адвоката. Однако адвокаты Брэд Эдвардс и Бриттани Хендерсон, представляющие интересы жертв Эпштейна, заявили, что еще в начале декабря отослали в Минюст список из 350 имен, которые должны были быть засекречены перед публикацией. Это не было сделано, а теперь Минюст ожидает, что жертвы просмотрят миллионы файлов, найдут каждое упоминание о себе и подадут запросы на их удаление со ссылками на эти файлы, возмущались адвокаты.

Они обратились в суд, чтобы добиться временного закрытия правительственного сайта с файлами Эпштейна, пока эти файлы не будут отредактированы должным образом. Судья не стал закрывать сайт, сославшись на то, что Минюст пообещал быстро все исправить. «Да, были допущены ошибки, но речь идет о [проверке такого количества документов], что если их сложить, они будут высотой как две Эйфелевы башни», — оправдывался заместитель генпрокурора Тод Бланш. «Как только с нами связывались жертва или ее адвокат, мы сразу же реагировали, разбирались и снимали [документы] с публикации».

Адвокаты Эдвардс и Хендерсон согласились дать Минюсту дополнительное время, но спустя несколько дней заявили, что личности некоторых пострадавших до сих пор остаются незасекреченными. Комментируя эту проблему 4 февраля, Хендерсон подчеркнула, что персональные данные жертв Эпштейна уже пять дней выставлены на всеобщее обозрение и за это время их «скачивали, копировали и сохраняли, из-за чего ущерб стал необратимым». Она добавила, что «каждый дополнительный час, пока эти записи остаются в интернете, повышает угрозу для женщин, которые никогда не стремились к публичности и которые имели законное право на защиту».

«Это создает ощущение, что, если вы заявите о случившемся, вас не защитят. Я уверена, что есть люди, пережившие сексуальное насилие, которые видят это и думают: „Ну, [документы] публикуются, но ничего не происходит. Что будет со мной, если я сообщу о преступлении?“» — заявила «Би-би-си» Ким Вильянуэва, глава американской правозащитной организации National Organization for Women, которая лоббировала публикацию файлов Эпштейна в конгрессе.

Читайте также

Похоже, главной наследницей Джеффри Эпштейна оказалась стоматолог из Беларуси Карина Шуляк. Получила ли она его деньги, неясно Рассказываем, что об этом известно

