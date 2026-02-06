Похоже, главной наследницей Джеффри Эпштейна оказалась стоматолог из Беларуси Карина Шуляк. Получила ли она его деньги, неясно Рассказываем, что об этом известно

В результате публикации архива финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна стали известны имена не только тех, с кем он общался, но и тех, кому он завещал свое состояние. Из трастового соглашения, которое Эпштейн составил за два дня до смерти, следует, что его главной наследницей должна была стать стоматолог из Беларуси по имени Карина Шуляк. Это женщина, на которой Эпштейн собирался жениться и которая последняя говорила с ним перед его смертью. Эпштейн завещал ей десятки миллионов долларов. Однако неизвестно, получила ли она эти деньги, а если нет, то сможет ли получить в будущем.

За два дня до смерти Эпштейн составил документ, в котором перечислил своих наследников

В последней и самой крупной порции файлов Джеффри Эпштейна, обнародованных министерством юстиции США 30 января, оказалось , которое, по-видимому, должно было выполнять роль завещания финансиста. В 32-страничном документе, который Эпштейн составил за два дня до гибели, написано, кто унаследует его состояние после его смерти.

Джеффри Эпштейн был найден мертвым 10 августа 2019 года в камере нью-йоркской тюрьмы, куда его поместили по обвинению в торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, с целью сексуализированной эксплуатации. Официально смерть признана самоубийством, хотя существует конспирологическая теория о том, что его убили.

В 2019 году состояние Эпштейна оценивалось в почти 600 миллионов долларов. В судебных документах, датированных 2025 годом, эта оценка снизилась до 127 миллионов. При этом в своем завещании финансист распределил 288 миллионов, а также ряд объектов недвижимости, сообщило издание ABC News, которое проанализировало документ.

По желанию Эпштейна после его смерти его состояние должно было быть разделено между четырьмя десятками бенефициаров, среди которых были его брат Марк, его подруга Гилейн Максвелл (она отбывает 20-летний срок за «вербовку» несовершеннолетних для секса с Эпштейном и его влиятельными друзьями), а также люди, работавшие на него, — например, личный пилот Ларри Висоски. Имена некоторых бенефициаров в документе засекречены.

Согласно трастовому соглашению, Гилейн Максвелл и Марк Эпштейн должны были унаследовать по 10 миллионов долларов. Бухгалтеру Ричарду Кану и адвокату Даррену Индайку, которые подписали соглашение и стали его исполнителями, предназначалось 25 и 50 миллионов соотвественно. А главной наследницей Эпштейна оказалась Карина Шуляк — женщина, на которой, как следует из соглашения, финансист собирался жениться. Она получала , 48 бриллиантов и бриллиантовое кольцо Эпштейна, а также его недвижимость — в том числе квартиры в Париже и Нью-Йорке, ранчо в Нью-Мексико и Литл-Сент-Джеймс, частный остров Эпштейна в Карибском море, на котором он устраивал вечеринки.

Главная наследница Эпштейна Карина Шуляк родом из Беларуси

О спутнице Джеффри Эпштейна по имени Карина Шуляк впервые стало известно весной 2020 года. Тогда таблоид New York Daily News cообщил, что она была последней, с кем Эпштейн разговаривал перед своей смертью. По данным The New York Times, он позвонил ей вечером 9 августа 2019-го. Разговор длился 15 минут и не был записан. На вопрос охранника, кому он звонил, Эпштейн ответил, что своей матери (которая на самом деле умерла в 2004-м). После звонка он вернулся в камеру, где следующим утром его нашли повешенным.

Карина Шуляк родом из Беларуси. Она училась в школе № 2 в Минске, где ее вспоминают как застенчивую и скромную девочку, занимавшуюся танцами, писал таблоид The Daily Mail. После школы Карина, по данным «Зеркала», поступила в Белорусский государственный медицинский университет. В 2009 году, в возрасте 20 лет, Шуляк впервые поехала в США по «Work and Travel» — программе, которая позволяла иностранным студентам приезжать в Америку на лето, работать там и путешествовать по стране. Предполагается, что в этом же или в следующем году Карина познакомилась с Эпштейном.

Знакомство произошло вскоре после того, как Эпштейна осудили как секс-преступника. Тогда от него отвернулись практически все, кроме Карины, рассказывал в 2020-м анонимный источник The Daily Mail. По его словам, Карина «очень искренний, добрый, порядочный человек», и она оставалась с Эпштейном не ради денег, а потому что была «безумно влюблена в него».

Эпштейн, в свою очередь, оплатил Карине учебу на стоматолога в Колумбийском университете (по этой специальности она училась в Беларуси) и помог получить лицензию на работу, хотя в итоге белоруска так и не стала стоматологом. Также он оплатил дорогостоящее лечение для ее матери в США, рассказывал источник The Daily Mail. Как выяснили белорусские журналисты, в середине 2010-х Эпштейн не раз делал визы в Беларусь, но так туда и не приехал. Зато он, по всей видимости, купил квартиру в Минске, перевел родителям Карины не меньше 100 тысяч долларов и несколько раз принимал их в США. Они в ответ присылали ему письма с поздравлениями на праздники.

Из-за компенсаций жертвам Эпштейна Карина могла не получить его наследство

Знала ли Карина о Эпштейна и была ли она вовлечена в его секс-преступления, неизвестно. В архиве финансиста есть сообщение от 2013 года, в котором он упрекает Карину в том, что она «считает своим правом следить за тем, кто и когда заходит и выходит из его массажной комнаты». Источник The Daily Mail рассказывал, что в окружении Эпштейна Карину прозвали «инспектором», потому что она якобы «безумно ревновала Эпштейна и постоянно выясняла, с кем он общался».

New York Daily News писал со ссылкой на источники, что Шуляк не подвергалась сексуализированной эксплуатации со стороны Эпштейна и искренне верила в то, что он ее любит. При этом, по данным таблоидов, она получила право на постоянное проживание в США через фиктивный брак с женщиной из окружения Эпштейна по имени Дженнифер Калин. Сигрид Маккоули, одна из адвокатов жертв Эпштейна, объясняла, что фиктивные однополые браки позволяли финансисту удерживать в США понравившихся ему девушек.

О каких-либо претензиях к Карине со стороны правоохранительных органов в связи с расследованием дела Эпштейна ничего не известно.

Карина Шуляк и Джеффри Эпштейн на вечеринке в Нью-Йорке, 7 апреля 2014 года Billy Farrell / BFA / Shutterstock / Rex Features / Vida Press

По данным New York Daily News, в последнем телефонном разговоре между Эпштейном и Кариной Шуляк ничто не указывало на то, что Эпштейн собирается совершить самоубийство. После его смерти Карина оказалась в депрессии, писал The Daily Mail. Рассуждая, на что она живет, собеседник издания предполагал, что Карина тратила накопления, которые у нее остались от Эпштейна, и «надеялась на его завещание».

Предполагается, что сейчас, спустя более чем шесть лет после смерти финансиста, Карина Шуляк живет в Нью-Йорке. Неизвестно, получила ли она наследство, и если да, то в каком размере: The New York Times отмечает, что состояние Эпштейна неизбежно уменьшилось после уплаты налогов и компенсаций жертвам. Адвокат Дэниел Вайнер, представляющий интересы исполнителей последней воли Эпштейна Ричарда Кана и Даррена Индайка, заявил, что никто из бенефициаров траста не получит «никаких денег», пока не будут полностью удовлетворены требования к наследству, в том числе требования о компенсации со стороны жертв Эпштейна. По словам Вайнера, Кан и Индайк уже выплатили им 170 миллионов долларов.

