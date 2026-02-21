Многие друзья Эпштейна понесли только репутационный ущерб из-за публикации документов о связях с ним. Но для некоторых наступили реальные последствия Кому-то пришлось уйти в отставку, против кого-то начато расследование. Вот список этих людей

Brendan Smialowski / AFP / Scanpix / LETA

Публикация «файлов Эпштейна» вызвала много громких скандалов, прежде всего, в политике и бизнесе. При этом многие влиятельные друзья финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна, в том числе вероятные соучастники его преступлений, избежали каких-либо реальных последствий, не считая ущерба репутации. Но для некоторых людей, упомянутых в опубликованном архиве, последствия все же наступили. Рассказываем, кто эти люди.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор

Принц Эндрю, брат короля Карла III, в 2025 году был лишен титула из-за тесных связей с Эпштейном. Вирджиния Джуффре (самая известная жертва Эпштейна, она покончила с собой весной 2025-го) утверждала, что у нее трижды был секс с Эндрю, когда ей было 17 лет. В феврале 2026 года Эндрю задержали для допроса по делу о должностном преступлении. Предполагается, что он передавал Эпштейну закрытую информацию, когда занимал пост спецпредставителя Великобритании по международной торговле и инвестициям. После допроса Эндрю освободили, но расследование против него продолжается.

Подробнее об этом

В Великобритании задержан брат короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзор (все знают его как принца Эндрю), который дружил с Джеффри Эпштейном Вот что об этом нужно знать

Томас Притцкер

Ушел в отставку с поста главы корпорации Hyatt Hotels, управляющей глобальной сетью отелей и курортов. В 2024 году Вирджиния Джуффре давала показания, что подвергалась сексуализированному насилию со стороны Притцкера. Эти обвинения он отрицает, хотя признает, что поддерживал отношения с Эпштейном.

Султан Ахмад бин Сулейем

Бизнесмен из ОАЭ, председатель совета директоров и гендиректор логистического гиганта DP World подал в отставку после публикации переписки, демонстрирующей его близкие отношения с Эпштейном. В официальном заявлении причина отставки не была названа напрямую.

Брэд Карп

Глава крупной юридической фирмы Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison ушел со своего поста после обнародования переписки с Эпштейном. В заявлении об отставке говорилось о «последних новостях, поместивших [Карпа] в центр внимания, что не было в интересах компании». Имя Эпштейна при этом не упоминалось.

Кейси Вассерман

Основатель и глава одного из крупнейших американских агентств, представляющего интересы многих известных спортсменов и музыкантов, объявил, что продает свой бизнес, на фоне публикаций о контактах с Эпштейном. Вассерман также возглавляет комитет по подготовке Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе — петицию за его отстранение от этой должности уже подписали тысячи людей.

Читайте также

Все вокруг обсуждают файлы Эпштейна. Как не утонуть в этих бесконечных текстах? «Медуза» отвечает — насколько возможно коротко — на главные вопросы об этой истории. Прочитайте этот материал — и вы все поймете

Кэти Рюммлер

Глава юридического управления банка Goldman Sachs, бывший юрисконсульт Белого дома при президенте Бараке Обаме, объявила об отставке. Известно, что она много переписывалась и встречалась с Эпштейном и получала от него подарки.

Ларри Саммерс

Бывший министр финансов США и бывший президент Гарварда после публикации своей переписки с Эпштейном завершил преподавательскую деятельность и покинул совет директоров OpenAI.

Питер Мандельсон

Один из важнейших деятелей британской Лейбористской партии. После публикации «файлов Эпштейна» лишился должности посла Великобритании в США. Против него начали расследование по подозрению в передаче Эпштейну закрытой информации о финансовых решениях британских властей.

Морган Максуини

Давний соратник британского премьера Кира Стармера покинул пост главы его аппарата, взяв на себя ответственность за назначение Мандельсона послом в США, несмотря на его связи с Эпштейном.

Мирослав Лайчак

Бывший председатель Генассамблеи ООН подал в отставку с поста советника по национальной безопасности премьер-министра Словакии. Опубликованные документы содержали его переписку с Эпштейном, в том числе шутки о женщинах и обсуждение контактов с Сергеем Лавровым. Лайчак признал, что ошибся, поддерживая отношения с Эпштейном, но отверг любые обвинения в преступлениях.

Питер Аттиа

Эксперт по долголетию ушел с поста директора по науке бренда David Protein (производитель протеиновых батончиков). Компания AG1 (производитель пищевых добавок) прекратила сотрудничество с ним как с консультантом. Аттиа публично принес извинения, заявив при этом, что не имел отношения к преступлениям Эпштейна.

Сара Фергюсон

Бывшая жена бывшего принца Эндрю закрыла свой благотворительный фонд, когда выяснилось, что она поддерживала отношения с Эпштейном после того, как его осудили за то, что он пользовался секс-услугами несовершеннолетней девушки.

Турбьорн Ягланд

Бывшему премьер-министру Норвегии и бывшему генсеку Совета Европы предъявили обвинения в коррупции при отягчающих обстоятельствах. Следствие изучает его переписку с Эпштейном, включая попытки Эпштейна через Ягланда выйти на российское руководство. Ягланд заявил, что готов сотрудничать со следствием.

Мона Юул и Терье Рёд-Ларсен

Муж и жена, норвежские дипломаты (были среди ключевых людей при заключении Соглашений Осло между Израилем и Организацией освобождения Палестины в 1993 году), стали фигурантами антикоррупционного расследования, когда выяснилось, что Эпштейн завещал им миллионы долларов. Юул лишилась должности посла Норвегии в Иордании и Ираке.

Жак Ланг и Каролин Ланг

Бывший министр культуры и министр образования Франции Жак Ланг ушел в отставку с поста главы парижского Института арабского мира, а его дочь Каролин — с поста главы французского Союза независимых кинопродюсеров. Из «файлов Эпштейна» выяснилось, что они совместно с Эпштейном владели офшорной компанией. Жак Ланг и Каролин Ланг отрицают, что имели какое-либо отношение к преступлениям Эпштейна.

Дэвид Росс

Влиятельный деятель в мире современного искусства покинул пост руководителя магистерской программы Нью-Йоркской школы изобразительных искусств. Из опубликованной переписки выяснилось, что он много лет поддерживал дружеские отношения с Эпштейном, выражал ему сочувствие уже после его первой судимости в 2008 году, а также обсуждал с ним идею выставки изображений обнаженных подростков.

Джоанна Рубинштейн

Шведская благотворительница покинула пост главы фонда, собирающего средства для Агентства ООН по делам беженцев, когда выяснилось, что она посещала остров Эпштейна уже после его осуждения. Она заявила, что масштабы преступлений стали ей ясны лишь позже.

Читайте также

Неделю назад власти США опубликовали архив Эпштейна. Его обсуждает весь интернет. А какие реальные последствия? Они вообще есть? Пока сильнее всего от публикации файлов пострадали жертвы Эпштейна, а не его друзья

