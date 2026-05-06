Бюджет России получил от скачка цен на нефть 900 миллиардов рублей в виде налогов. Но почти половину этой суммы власти вернули экспортерам

Министерство финансов России раскрыло данные о доходах государства от нефти и газа в апреле. В этом месяце в бюджет поступили налоги экспортеров за март — первый полноценный месяц войны США и Израиля с Ираном, когда цены на нефть резко поднялись. Внимание на публикацию обратило издание Faridaily.

Из статистики Минфина следует, что российский бюджет в апреле получил от налога на добычу полезных ископаемых почти 917 миллиардов рублей (против 443 миллиардов в марте). При этом на нефть пришелся 771 миллиард.

Однако, как отмечает Faridaily, одновременно с этим государство существенно увеличило расходы на выплаты нефтяным компаниям за то, чтобы они не повышали цены на бензин и модернизировали и ремонтировали нефтеперерабатывающие заводы. На эти цели государство направило почти 380 миллиардов рублей.

«Эти выплаты и „съели“ большую часть выручки от конфликта в Иране. В итоге нефтегазовые доходы бюджета в апреле составили 856 миллиардов рублей при прогнозе в 835 миллиардов. То есть превышение фактических доходов над плановыми оказалось символическим», — пишет Faridaily.

Неназванный чиновник Минфина рассказал изданию, что в министерстве ожидают дополнительные нефтегазовые доходы в мае. 3 мая министр финансов Антон Силуанов сказал, что государство дополнительно получит от высоких цен на нефть 200 миллиардов рублей. По словам собеседника Faridaily, глава Минфина, прежде всего, имел в виду оценку за май.

Цены на нефть существенно выросли на фоне войны США и Израиля с Ираном и закрытия Ормузского пролива. Так, цена нефти Brent 30 апреля превысила отметку 125 долларов за баррель (по состоянию на 6 мая нефть торговалась в районе 100 долларов). Российская нефть достигла максимальных значений с 2013 года. На фоне ослабления санкций закупки в России нарастили страны Азии.

При этом Вооруженные силы Украины в последние недели активно наносят удары по нефтяным объектам России, стремясь помешать Кремлю заработать на выросших ценах на нефть. В конце марта Reuters писал, что из строя вывели 40% российских мощностей по экспорту нефти.

На фоне атак Украины в Туапсе и Перми началось экологическое бедствие из-за горящих нефтепродуктов.

Читайте также

Последние недели ВСУ интенсивно бьют по российским нефтяным портам. Но доходы Кремля от продажи нефти только растут Почему так происходит? Объясняет Сергей Вакуленко (Carnegie Politika)

Читайте также

Последние недели ВСУ интенсивно бьют по российским нефтяным портам. Но доходы Кремля от продажи нефти только растут Почему так происходит? Объясняет Сергей Вакуленко (Carnegie Politika)