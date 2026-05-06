Бюджет России получил от скачка цен на нефть 900 миллиардов рублей в виде налогов. Но почти половину этой суммы власти вернули экспортерам
Министерство финансов России раскрыло данные о доходах государства от нефти и газа в апреле. В этом месяце в бюджет поступили налоги экспортеров за март — первый полноценный месяц войны США и Израиля с Ираном, когда цены на нефть резко поднялись. Внимание на публикацию обратило издание Faridaily.
Из статистики Минфина следует, что российский бюджет в апреле получил от налога на добычу полезных ископаемых почти 917 миллиардов рублей (против 443 миллиардов в марте). При этом на нефть пришелся 771 миллиард.
Однако, как отмечает Faridaily, одновременно с этим государство существенно увеличило расходы на выплаты нефтяным компаниям за то, чтобы они не повышали цены на бензин и модернизировали и ремонтировали нефтеперерабатывающие заводы. На эти цели государство направило почти 380 миллиардов рублей.
«Эти выплаты и „съели“ большую часть выручки от конфликта в Иране. В итоге нефтегазовые доходы бюджета в апреле составили 856 миллиардов рублей при прогнозе в 835 миллиардов. То есть превышение фактических доходов над плановыми оказалось символическим», — пишет Faridaily.
Неназванный чиновник Минфина рассказал изданию, что в министерстве ожидают дополнительные нефтегазовые доходы в мае. 3 мая министр финансов Антон Силуанов сказал, что государство дополнительно получит от высоких цен на нефть 200 миллиардов рублей. По словам собеседника Faridaily, глава Минфина, прежде всего, имел в виду оценку за май.
Цены на нефть существенно выросли на фоне войны США и Израиля с Ираном и закрытия Ормузского пролива. Так, цена нефти Brent 30 апреля превысила отметку 125 долларов за баррель (по состоянию на 6 мая нефть торговалась в районе 100 долларов). Российская нефть достигла максимальных значений с 2013 года. На фоне ослабления санкций закупки в России нарастили страны Азии.
При этом Вооруженные силы Украины в последние недели активно наносят удары по нефтяным объектам России, стремясь помешать Кремлю заработать на выросших ценах на нефть. В конце марта Reuters писал, что из строя вывели 40% российских мощностей по экспорту нефти.
На фоне атак Украины в Туапсе и Перми началось экологическое бедствие из-за горящих нефтепродуктов.