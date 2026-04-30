Цены на нефть марки Brent превысили 126 долларов за баррель и достигли таким образом самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Мировые эталоны нефти подскочили в цене на 7,1%, но позже рост замедлился, и цена скорректировалась до уровня около 122 долларов, отмечает Bloomberg. Цена на американскую WTI выросла более чем на 3% и превысила 110 долларов за баррель.

Цены на нефть выросли после сообщений о том, что американские военные готовят для Дональда Трампа новые варианты военных действий в Иране. По данным трех источников Axios, Центральное командование вооруженных сил США подготовило план «короткой и мощной» волны ударов по Ирану, целями которых, вероятно, станут объекты инфраструктуры.

The Wall Street Journal вместе с этим связывает рост цен с сообщением о том, что Трамп поручил своей команде готовиться к длительной морской блокаде Ирана.

По данным Bloomberg, Центральное командование вооруженных сил США попросило отправить на Ближний Восток гиперзвуковые ракеты Dark Eagle для возможных ударов по Ирану. Вместе с этим Госдепартамент разослал в посольства США в других странах депешу с предложением создать новую морскую коалицию, которая позволит судам безопасно проходить через Ормузский пролив. Дальнейшие планы Трампа относительно Ирана пока неясны, однако The Wall Street Journal писал, что президент США решил продолжить оказывать давление на экономику и экспорт нефти исламской республики, блокируя иранские порты.

Из-за блокады Ормузского пролива мир — на пороге глобального продовольственного кризиса. С голодом могут столкнуться десятки миллионов людей