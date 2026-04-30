Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) попросило отправить гиперзвуковые ракеты Dark Eagle на Ближний Восток для возможных ударов по Ирану, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ведомство объяснило необходимость размещения еще не принятых на вооружение систем тем, что Иран переместил пусковые установки баллистических ракет вглубь территории страны. Они стали недоступны для других американских ракет.

По словам источника агентства, окончательное решение о развертывании Dark Eagle еще не принято. Если запрос Центрального командования будет одобрен, это станет первым случаем развертывания гиперзвуковых ракет США, подчеркивает Bloomberg.

Комплекс Dark Eagle пока находится на стадии испытаний. Компания Lockheed Martin разработала его для борьбы с передовыми системами ПВО Китая и России. Точные возможности комплекса засекречены, отмечает агентство, Известно, что дальность ракеты Dark Eagle превышает 2,7 тысячи километров. Она способна развивать скорость свыше 6,1 тысячи километров в час и маневрировать, чтобы избежать перехвата.

Стоимость одной ракеты Dark Eagle оценивается примерно в 15 миллионов долларов. У США всего восемь таких ракет, утверждает Bloomberg.

Запрос на развертывание ракет Dark Eagle поступил на фоне перемирия, которое действует между Ираном и США с начала апреля. Аналитики Bloomberg считают, что стороны используют эту паузу для перевооружения и планирования дальнейших боевых действий.

Агентство отмечает, что развертывание ракет Dark Eagle станет сигналом для стратегических соперников Вашингтона — Москвы и Пекина — о том, что США достигли сопоставимого уровня военных технологий.

