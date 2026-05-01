Ведущие социологические центры России зафиксировали: рейтинг Путина упал

73% опрошенных россиян считают, что Владимир Путин «скорее хорошо» работает на посту президента России, следует из исследования Фонда «Общественное мнение» ( ).

Как отмечает издание «Агентство», это минимум с 25-27 февраля 2022 года, когда этот показатель составлял 71%.

Неделю назад ФОМ сообщал, что «скорее хорошо» работу Путина оценивали 76% опрошенных. Тогда же 74% респондентов заявили, что доверяют ему. Сейчас показатель доверия снизился на один процентный пункт — до 73%.

Доля опрошенных, которые считают, что Путин работает «скорее плохо», за неделю выросла на два процентных пункта — до 13%. 17% респондентов также заявили, что не доверяют президенту. Этот показатель за неделю вырос на три процентных пункта.

Накануне независимый «Левада-Центр» опубликовал результаты своего исследования. Из них следует, что уровень одобрения Путина на посту президента в апреле 2026-го достиг 79%. Этот показатель медленно снижается в последние полгода, отмечали в центре.

Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ) семь недель подряд фиксировал падение рейтингов Владимира Путина. Из результатов исследования, опубликованных 24 апреля, следовало, что 24,1% опрошенных россиян не доверяют Владимиру Путину, 23,3% респондентов не одобряют его работу. Сегодня ВЦИОМ новые рейтинги не опубликовал — 1 мая в России выходной день.

При этом лояльным российской власти СМИ, как стало известно «Медузе, ранее рекомендовали в Кремле ссылаться именно на рейтинги ФОМа или вообще не сообщать об этих показателях.

Рейтинги Путина обвалились на фоне блокировки телеграма и ограничения мобильного интернета, а также роста цен и усталости россиян от войны, говорил «Медузе» политтехнолог, сотрудничающий с Кремлем. Сам Путин на фоне падения рейтингов призвал депутатов и сенаторов «не зацикливаться» только на запретительных законах.

