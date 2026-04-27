В Воронеже вынесли первый приговор по уголовному делу о символике «Международного движения сатанизма» (его не существует)

Советский суд Воронежа приговорил 24-летнего местного жителя к году исправительных работ по уголовному делу о демонстрации запрещенной символики , сообщает «Медиазона».

Поводом для дела стали фотография Адольфа Гитлера и селфи обвиняемого в шапке и худи с пентаграммой, опубликованные во «ВКонтакте». Следствие сочло селфи демонстрацией символики несуществующего «Международного движения сатанизма».

Согласно постановлению суда, обвиняемый — сирота, который работал электрогазосварщиком на заводе железобетонных конструкций. Его знакомые и соседи в суде называли его «скинхедом» и «открытым сатанистом». В основу уголовного дела лег рапорт сотрудника областного Центра «Э» МВД именно на «сатанинскую» символику.

Случай воронежца — это первый известный приговор по уголовному делу о запрещенной символике, где упоминается сатанизм, отмечает «Медиазона». Ранее сообщалось об административных штрафах, которые суды назначают жителям РФ за «сатанинскую» символику.

Закон позволяет возбудить уголовное дело о демонстрации запрещенной символики (статья 282.4 УК) против человека, в отношении которого уже вступило в силу решение по аналогичной административной статье (20.3 КоАП). Составляли ли ранее на жителя Воронежа протоколы по этой статье, не уточняется.

Статья 282.4 УК предполагает до четырех лет лишения свободы.

Верховный суд России объявил «Международное движение сатанизма» «экстремистской организацией» в июле 2025 года. Иск о запрете этого движения подали Генпрокуратура и Минюст после соответствующей инициативы патриарха Кирилла.