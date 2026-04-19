Суды в России приравняли число 666 к «экстремистской» символике

Суды в России начали штрафовать жителей страны за публикации с тремя шестерками, посчитав их пропагандой , которое объявлено в стране «экстремистским», сообщает РИА Новости.

Государственное агентство изучило судебные постановления и пришло к выводу, что суды стали упоминать число 666 среди интернациональных символов сатанистов. К таковым суды также относят перевернутый христианский крест, пентаграмму и изображение Бафомета.

Так, жителя Тюмени оштрафовали на тысячу рублей за публикацию в соцсети изображений Бафомета, числа 666, пентаграммы и обряда жертвоприношения.

Житель Воронежа получил такой же штраф за пост во «ВКонтакте» с тремя шестерками, пентаграммой, перевернутым крестом и надписью «Satan».

В Томске местному жителю назначили 14 суток административного ареста из-за татуировок на пальцах с изображением 666 и нацистских рун.

Верховный суд России объявил «Международное движение сатанизма» «экстремистской организацией» в июле 2025 года. Иск о запрете этого движения подали Генпрокуратура и Минюст после соответствующей инициативы патриарха Кирилла.