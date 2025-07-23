В России несколько десятков тысяч сатанистов. Обычно они объединяются в группы численностью лишь в несколько человек, либо вообще действуют индивидуально. Потому что они мизантропы. Для них типичны ритуальные убийства. Они убили около 300 человек с 1993 года и много животных, особенно котов. Каннибализм, изнасилования, осквернения мест захоронения и тел умерших, разжигание ненависти по религиозному признаку — это все они. Однажды сатанист напал на детский сад в Нарьян-Маре. После начала международное сатанинское движение поддержало Украину и начало сбор средств на помощь ВСУ. Недавно были выявлены российские ячейки сатанистов, которые планировали теракты и диверсии в интересах Украины.

Это заявлений конспиролога Романа Силантьева, опубликованных ТАСС и РИА Новости. Его «экспертиза» легла в основу решения Верховного суда РФ о запрете несуществующего « . Силантьев — создатель лженауки «деструктологии». Ранее он проводил «экспертизу» по делу об «оправдании терроризма» против режиссерки Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук.

Кто такой Роман Силантьев

Познакомьтесь с Романом Силантьевым. Именно он нашел «оправдание терроризма» в спектакле «Эксперт» обвиняет Украину в самоубийствах российских подростков и читает лекции в ФСБ

Кто такой Роман Силантьев

Познакомьтесь с Романом Силантьевым. Именно он нашел «оправдание терроризма» в спектакле «Эксперт» обвиняет Украину в самоубийствах российских подростков и читает лекции в ФСБ

Фото на обложке: Ricardo Jimenez Unsplash