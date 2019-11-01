Мужчина убил ножом шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре. Что известно спустя сутки

Здание детского сада «Сказка» Пресс-служба Собрания депутатов Ненецкого автономного округа / ТАСС / Scanpix / LETA

Шестилетний мальчик был убит 31 октября во время тихого часа в детском саду «Сказка». Преступник беспрепятственно вошел в здание, поднялся на второй этаж, где находятся помещения подготовительной группы, и ударил спящего ребенка ножом. Мать мальчика рассказала «Московскому комсомольцу», что убийство произошло вскоре после 13:00, воспитатели позвонили ей в 13:20. Преступник был немедленно задержан.

Подозреваемый в убийстве — 39-летний Денис Поздеев — арестован судом. В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения по статье об убийстве малолетнего. СК официально сообщил, что на допросе Поздеев от дачи показаний отказался. По данным Znak.com, он объяснил свои действия тем, что «прочитал в книжке заклинание про вечную жизнь». «Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе. Там надо было убить ребенка, маленького ребенка, чтобы [заклинание] сбылось», — сказал арестованный. По информации Mash, с 2016 года мужчина лечился у нарколога в окружной больнице Нарьян-Мара. В момент преступления Поздеев был пьян, его знакомые рассказали РБК, что в последние годы он злоупотреблял алкоголем.

В Ненецком автономном округе задержан подозреваемый в убийстве ребенка Следственный комитет Российской Федерации

СК возбудил уголовное дело против охранника детского сада. Имя охранника официально не называется, он задержан. Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение смерти. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Еще одно дело возбуждено по факту халатности должностных лиц детского сада, в нем пока нет подозреваемых.

Охранник принял убийцу за одного из родителей. Как установил СК, Поздеев позвонил в домофон, и охранник, не выходя из своей комнаты, открыл ему входную дверь. Как пишет Baza, уже у входа в спальню Поздеева заметили две воспитательницы и попытались ему помешать. Когда он оттолкнул их, они побежали за охранником, и в это время преступник ударил ножом ребенка.

В работе ЧОП «Святогоръ», охраняющего детский сад, неоднократно находили нарушения. Как написало издание Daily Storm, против ЧОПа было инициировано девять административных дел, в том числе из-за отсутствия лицензий у некоторых охранников, а права работать в детских садах предприятие вообще не имело. По данным издания, одним из основателей «Святогора» была бывшая спикер городского совета Нарьян-Мара Ольга Петунина. Сама она назвала эту информацию «бредом». Проверку ЧОПа начала Росгвардия. В Госдуме пообещали ускорить работу над законопроектом об усилении требований к охранным предприятиям и попросили Генпрокуратуру, СК и Роспотребнадзор проверить безопасность детских садов по всей стране.

Григорий Левченко