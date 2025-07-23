Верховный суд объявил «экстремистским» и запретил в России «Международное движение сатанизма»

Верховный суд РФ постановил признать «экстремистским» и запретить на территории страны деятельность , сообщает «Медиазона».

Иск о запрете движения в суд подавали Генпрокуратура и Минюст РФ. С инициативой объявить сатанизм экстремистским движением выступал патриарх Кирилл.

В ноябре 2023 года в России запретили несуществующее «Международное движение ЛГБТ». Этот запрет власти с тех пор произвольно используют для преследования представителей ЛГБТК+ и для цензуры художественных произведений. Кроме того, Верховный суд РФ запрещал несуществующие движения АУЕ, «Колумбайн» и «Антироссийское сепаратистское движение».

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