В Москве силовики сорвали концерт группы «Нечисть», который проходил в клубе Eclipse. О рейде полиции сообщили «Известия», а также РЕН ТВ и телеграм-канал 112.

Концерт группы «Нечисть» был анонсирован в соцсетях клуба Eclipse 5 декабря. В анонсе говорилось, что группа отмечает свой , и в связи с этим выйдет на сцену «с особым сетом». «Никаких чудес — только тьма, шум и первородный хаос», — сообщали организаторы. Вместе с «Нечистью» в программе были заявлены еще три группы — Neargroth и Arcanorum Astrum из Москвы, а также «БальзаматоР» из Ярославля.

«Известия» пишут, что на вечеринке «планировалось использование пентаграмм, перевернутых крестов и другой запрещенной символики». На видео, которые опубликовали телеграм-каналы, музыканты в концертном гриме стоят, подняв руки за голову, в ряд у барной стойки. В ответ на вопрос «А что играете?» участник группы «БальзаматоР» говорит: «В основном, про морги».

На фотографиях из клуба видно реквизит музыкантов и их мерч — кружки, нашивки, кепки и другие вещи для продажи с символикой. Телеграм-канал 112 пишет, что «весь зал был украшен пентаграммами, крестами и черепами».

По данным «Известий», в отдел полиции доставили 10 участников мероприятия и его организатора. Их имена не называются. Что им вменяют — неизвестно, но в России «международное движение сатанизма» объявлено «экстремистским». Это означает, что задержанные могут получить наказание по административной статье о демонстрации символики «экстремистской организации» (20.3 КоАП), которая предполагает штраф или арест на срок до 15 суток.

Что известно о других случаях преследования за «сатанизм»?

В июле 2025 года Верховный суд по иску Генпрокуратуры и Минюста постановил признать «экстремистским» «международное движение сатанизма», не пояснив, кто к нему относится и что это за организация (а также ли она вообще). В Генпрокуратуре при этом утверждали, что последователи движения призывают к осквернению православных храмов, часовен и поклонных крестов, а также совершают оккультные обряды и ритуальные убийства.

После этого суды начали назначать штрафы из-за демонстрации «сатанинской» символики. Одним из первых известных случаев уже в следующем месяце стал штраф в одну тысячу рублей жителю Кургана, который он получил за публикацию «фотоизображения „символа сатаны“» на своей странице во «ВКонтакте». Что это был за символ, в постановлении суда не уточняется.

Такой же штраф получил житель Липецкой области, опубликовавший в своих соцсетях несколько картинок — фото татуировки с надписью SATAN, изображения пентаграмм, перевернутых крестов, а также мем «Страдающего средневековья» — развлекательно-просветительского проекта, который в том числе известен своими картинками по мотивам средневековой живописи.

Поводом для штрафа становятся, например, и карты таро. В октябре 2025 года жительницу Краснодара оштрафовали за два изображения, которые суд описал как «Пентаграмма» и «Бафомет». В постановлении сами картинки не приводятся, но на странице жительницы Краснодара указано, что она таролог. Издание «Верстка», изучив сайты судов, нашло около 20 административных протоколов за демонстрацию «сатанистской» символики, выписанных за четыре месяца с момента объявления «движения сатанизма» «экстремистским».

Еще одним последствием этого решения Верховного суда стала отмена фестиваля «Некрокомиккон» в Петербурге, который должен был пройти 1 и 2 ноября 2025 года. За день до открытия фестиваля его организатора Алексея Самсонова задержала полиция. Он рассказывал, что перед этим его пригласили в администрацию Красногвардейского района Петербурга, где заявили, что проведение фестиваля нежелательно. «Ни на какой букве закона это не основывалось. Были лишь высказаны подозрения в том, что на мероприятии будут допущены проявления сатанизма», — говорил Самсонов. О том, что администрация района обвинила команду фестиваля в принадлежности к «движению сатанизма», также рассказал его соорганизатор Дмитрий Трушков.

В итоге фестиваль начался, но сразу после его открытия организаторы узнали, что комитет по промышленной политике отозвал свое разрешение на проведение мероприятия, и объявили, что вынуждены завершить его. Позже организаторы написали в соцсетях, что пока не могут вернуть деньги за билеты по техническим причинам, но предложили перенести их на любой из дней организуемого той же командой фестиваля «Старкон», который планируется в мае 2026 года. «Мы боремся не только за „Некрокомиккон“, но и за принцип — власти не могут безнаказанно разрушать частные мероприятия. Мы просим вас быть с нами в этой борьбе», — говорится в обращении организаторов.

