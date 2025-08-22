Жителя Кургана оштрафовали на тысячу рублей из-за картинки с сатаной. Это первый известный штраф после запрета «международного движения сатанизма»

Курганский городской суд оштрафовал местного жителя на тысячу рублей за публикацию в интернете изображения сатаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Штраф назначили по статье о демонстрации запрещенной символики (20.3 КоАП). В июле Верховный суд объявил «экстремистским» и запретил в России «Международное движение сатанизма».

В суде рассказали, что жителя Кургана оштрафовали из-за «фотоизображения символа сатаны», которое тот опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». Другие подробности пресс-служба не сообщила.

«Медиазона» нашла в картотеке суда только одну ссылку на решение, вынесенное после постановления Верховного суда, — штраф Владиславу Пылкову 15 августа. Само решение еще не было опубликовано.

Это первое подобное решение в Курганской области и одном из первых — в России, сообщает РИА Новости. «Медиазона» отмечает, что в других регионах о подобных решениях пока не сообщалось.

Кто делал экспертизу для Верховного суда

«В России десятки тысяч сатанистов. Они убили 300 человек и поддержали Украину» Так считает конспиролог Роман Силантьев. Его «экспертиза» легла в основу решения о запрете несуществующего «Международного движения сатанизма»

