Племянник Кадырова Якуб Закриев получил гражданство Сербии

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут подписал указ о предоставлении гражданства страны Якубу Закриеву — бывшему министру сельского хозяйства Чечни и племяннику главы республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщил сербский журнал Nedeljnik.

Соответствующая информация появилась в официальном правовом вестнике властей Сербии. Закриев получил гражданство Сербии «в интересах республики». О каких интересах идет речь, не уточняется.

Якуб Закриев — сын родной сестры Рамзана Кадырова. До руководства министерством сельского хозяйства Чечни он занимал пост мэра Грозного, а также руководил администрацией главы и правительства Чечни. В июле 2023 года Закриев стал генеральным директором компании «Данон Россия», которую национализировали указом президента РФ. В марте 2024 года Владимир Путин вывел «Данон Россия» (к тому моменту она называлась Health & Nutrition) из-под управления государства. Danone объявила о продаже своего российского бизнеса компании «Вамин Р» в мае того же года. В декабре 2024 года, уже после продажи активов Danone, стало известно, что владельцем компании-покупателя («Вамин-Татарстан») стал бывший заместитель министра сельского хозяйства Чечни Руслан Алисултанов. В октябре 2025 года Health & Nutrition была переименована в «Логику молока». Судя по публикациям на сайте компании, ее гендиректором остается Якуб Закриев.

По данным «Важных историй», только с начала 2022 по апрель 2025 года власти Сербии подписали указы о принятии 204 россиян в сербское гражданство с формулировкой «в интересах республики». В числе россиян, в особом порядке получивших таким образом сербское гражданство, оказались сотрудники российских оборонных предприятий, менеджеры госкомпаний, глава департамента безопасности РЖД. Среди них был и Руслан Алисултанов, а также члены его семьи.

Статья закона, на основании которой власти Сербии в особом порядке выдают паспорта за заслуги перед страной, не требует отказа от другого гражданства и даже проживания в Сербии. В особом порядке сербские паспорта могут получить особо отличившиеся перед страной деятели бизнеса, науки, спорта или искусства. Сербский паспорт позволяет путешествовать без виз более чем в 100 стран, включая европейские.

