Бывшие активы Danone в России получил бывший чеченский чиновник

Бывший заместитель министра сельского хозяйства Чечни Руслан Алисултанов стал владельцем ООО «Юнимилк» (бывшее «Вамин-Татарстан»), одной из крупнейших российских компаний по производству сыра и сливочного масла. Соответствующие изменения появились в 6 декабря, сообщает «Интерфакс» 9 декабря.

Ранее владельцем компании был бизнесмен из Казани Минтимер Мингазов, сын бывшего сенатора Вагиза Мингазова.

Компания «Юнимилк» через «Вамин-Р» контролирует группу «Эйч энд Эн» (Health & Nutrition), объединяющую активы ушедшей из России французской Danone.

Алисултанову ранее принадлежали 1% «Вамин-Р», а основным владельцем была «Вамин-Татарстан» Минтимера Мингазова.

32-летний Алисултанов — председатель совета директоров Health & Nutrition, работает в компании с лета 2023 года, отмечает РБК. В прошлом он работал вице-мэром Грозного и заместителем министра сельского хозяйства Чечни.

Французская Danone объявила об уходе из России в 2022 году, вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В июле 2023-го президент России Владимир Путин своим указом передал компанию под временное управление Росимущества, а в марте 2024-го отменил это решение. Danone объявила о продаже своего российского бизнеса компании «Вамин Р» 18 мая.

Как отмечает The Bell, у выходцев из Чечни с самого начала возник интерес к активам Danone. После того, как активы Danone передали под управление Росимущества, компанию возглавил племянник главы Чечни Рамзана Кадырова — зампредседателя правительства и министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев. «Ведомости» называли Закриева покупателем активов Danone, который вошел в сделку вместе с «Вамин Татарстан» в равных долях. Financial Times оценивала сумму сделки в 17,7 миллиарда рублей.