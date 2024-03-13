Путин отменил передачу Danone в управление Росимущества

Президент России Владимир Путин отменил передачу долей французской компании Danone во временное управление Росимущества (то есть фактическую национализацию).

Президентский указ, опубликованный на официальном портале, объявляет утратившими силу подпункт указа от 16 июля 2023 года, которым была национализирована Danone. Причины отмены не уточняются.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что не считают передачу во временное управление Росимущества национализацией — ведь формально собственник остается прежним, но уже не может распоряжаться своим активом (например, продать или передать акции). Как временный управляющий, формально это не может делать и Росимущество — причем отменить его полномочия можно только новым указом президента. Но когда временное управление отменяется, сменить собственника юридически становится проще.

Компания Danone была передана в управление Росимущества указом Путина в июле 2023 года. Новым гендиректором, как выяснило издание Milknews, был назначен 33-летний глава Минсельхоза Чеченской республики Якуб Закриев — сын родной сестры главы Чечни Рамзана Кадырова Зарган Кадыровой.

В декабре 2023 года издание Financial Times писало со ссылкой на источники, что новое руководство управляет бизнесом лишь номинально и почти не вмешивается в бизнес, а в большей части повседневных процессов участвует прежний менеджмент компании.

В феврале 2024 года FT сообщила, что Danone все еще планирует продать свой российский бизнес. Покупателем издание, ссылаясь на свои источники и документы Danone, назвало компанию «Вамин Татарстан», которая принадлежит 29-летнему Минтимеру Мингазову (он также вошел в совет директоров после национализации компании). Помимо «Вамин Татарстан» Мингазов, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», числится совладельцем еще полутора десятков юридических лиц, зарегистрированных в Татарстане.

что происходит в danone после национализации

Danone после национализации все еще надеется продать свои российские активы Новое руководство компании во главе с племянником Кадырова пока почти не вмешивается в бизнес, пишет FT

что происходит в danone после национализации

Danone после национализации все еще надеется продать свои российские активы Новое руководство компании во главе с племянником Кадырова пока почти не вмешивается в бизнес, пишет FT