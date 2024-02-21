Financial Times: Danone планирует продать свой российский бизнес менеджменту, назначенному после национализации

Французская Danone, национализированная указом Владимира Путина, планирует продать свой российский бизнес молочной компании «Вамин Татарстан», пишет Financial Times со ссылкой на документы и источники. Она принадлежит 29-летнему Минтимеру Мингазову, вошедшему в новое руководство Danone после национализации.

FT ссылается на письмо, отправленное министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву Айратом Мухамадеевым, директором недавно созданного компанией «Вамин Татарстан» юрлица. Он пишет, что согласился заплатить 17,7 миллиарда рублей за контроль над российским подразделением Danone. Из этой суммы 7,7 миллиарда рублей пойдут на обслуживание долга Danone.

По словам Мухамадеева, цена сделки указана с 56-процентной скидкой к рыночной стоимости бизнеса, оцененной самой компанией. Он пишет, что Danone согласилась до конца июля 2025 года оказывать поддержку российской дочке, которая еще продолжает процесс локализации производства некоторых ингредиентов, чтобы «сохранить высокое качество продукции».

Сделка должна получить одобрение Минсельхоза, а затем — специальной правительственной подкомиссии. Источники Financial Time не могут с уверенностью сказать, что продажа будет разрешена, поскольку в последнее время заявки многих западных компаний на вывод активов были отклонены, а сделки развалились из-за разногласий внутри правительства.

Danone от каких-либо комментариев в ответ на запрос FT отказалась.

После начала полномасштабной войны Danone продолжала работать в России, однако в октябре 2022 года объявила о планах уйти с российского рынка и продать свои активы. Компания надеялась сохранить за собой 25-процентную долю с возможностью выкупа контрольного пакета в будущем.

В июле 2023 года Путин подписал указ о национализации Danone. Новым гендиректором был назначен племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, 33-летний глава Минсельхоза республики Якуб Закриев. После национализации Danone списала около 200 миллионов евро убытков и еще около 500 миллионов — в качестве неденежной разницы из-за пересчета курса рубля к евро

В декабре 2023 года FT писала, что Danone все еще надеется продать свои российские активы и отмечала, что новое чеченское руководство «практически не вмешивалось» в работу прежнего менеджмента.

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