За время войны более 200 россиян получили паспорта Сербии за «заслуги» перед страной Среди них менеджеры госкомпаний, сотрудники оборонных предприятий и новый владелец российских активов Danone, выяснили «Важные истории»

Andrej Isakovic / AFP / Scanpix / LETA

За три года войны в Украине власти Сербии подписали указы о принятии 204 россиян в сербское гражданство с формулировкой «в интересах республики», выяснили «Важные истории». Сербский паспорт позволяет путешествовать без виз более чем в 100 стран, включая европейские. В числе россиян, в особом порядке получивших сербское гражданство за «заслуги» перед страной, оказались сотрудники российских оборонных предприятий, менеджеры госкомпаний, глава департамента безопасности РЖД, спонсирующий добровольческий отряд «Эспаньола», который воюет в Украине, и чеченский владелец российских активов компании Danone.

«Важные истории» изучили записи в официальном правовом вестнике властей Сербии с начала 2022 по апрель 2025 года, доступ к которым предоставили журналисты сербской сети по расследованию преступности и коррупции KRIK.

Статья закона, на основании которой власти Сербии в особом порядке выдавали паспорта за заслуги перед страной, не требует отказа от другого гражданства и даже проживания в Сербии, отмечают «Важные истории». В особом порядке сербские паспорта могут получить особо отличившиеся перед страной деятели бизнеса, науки, спорта или искусства. В качестве примера журналисты упоминают российских художников, украшавших храм святого Саввы в Белграде и получивших после этого гражданство.

Основатель российского IT-стартапа, работающий в Сербии с 2015 года, и тоже получивший такой паспорт, на условиях анонимности рассказал «Важным историям», что в его случае решение о выдаче гражданства за заслуги исходило напрямую от властей Сербии. По его словам, с самого начала работы в Сербии он вместе с бизнес-партнером «долго и мучительно» строил рынок, на котором до этого никого не было, работая в том числе с крупными местными компаниями и занимаясь социальными программами. При этом сам он в Белграде не жил, но однажды его пригласили приехать «красивым» и «в галстуке». Он встретился с Сербии, поблагодарившей и спросившей, чем помочь. «Мы сказали, что было бы классно получить паспорта. „Хорошо, попробуем“. Вот и вся история», — рассказывает предприниматель.

Однако наряду с айтишниками паспорта Сербии получают и россияне, связанные с госкомпаниями, оборонно-промышленным комплексом, Кремлем и спецслужбами, выяснили «Важные истории». Журналисты отмечают, что никто из этих людей, получивших гражданство Сербии, не находится в санкционных списках. Они могут беспрепятственно путешествовать с сербским паспортом.

В числе получивших сербский паспорт есть несколько приближенных Умара Кремлева — президента Международной ассоциации бокса (IBA). В сентябре 2024 года Кремлев стал владельцем автодилера «Рольф», принадлежавшего бизнесмену Сергею Петрову и переданного во временное управление указом Владимира Путина. Издание «Проект» рассказывало, что Кремлев получил «Рольф» благодаря своей дружбе с главой службы охраны президента России Алексеем Рубежным. По данным «Важных историй», сербские паспорта получили заслуженный тренер России по боксу Алексей Галеев, заместитель Кремлева в IBA Абдулмуталим Абакаров (еще в 2021 году) и чеченский боксер, член Европейской конфедерации бокса Сумайд Халидов, который организовывал в Грозном европейский турнир по боксу в честь Ахмата Кадырова.

Кроме того, сербское гражданство получил Виктор Шендрик, который возглавляет наблюдательный совет Федерации бокса Москвы и работает директором службы безопасности РЖД. В марте 2024 года «Важные истории» со ссылкой на источник рассказывали, что Шендрик спонсирует добровольческий отряд российских футбольных фанатов «Эспаньола», который воюет в Украине. Ранее, как отмечают журналисты, Шендрик служил в спецназе ФСБ «Вымпел» и возглавлял службу безопасности друзей Путина Аркадия и Бориса Ротенбергов.

«Важные истории» перечисляют и ряд менеджеров госкомпаний, получивших сербские паспорта. Среди них несколько старших вице-президентов банка ВТБ, а также бывшие топ-менеджеры «Газпрома».

Также в числе обладателей сербского гражданства есть топ-менеджеры российских оборонных предприятий и их родственники. Сербские паспорта получили дочь бывшего главы концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Анастасия Колесова и ее муж Николай Ураев, который раньше возглавлял казанский оборонный завод «Элекон», а сейчас руководит Красногорским комбинатом автофургонов, производящим армейскую спецтехнику. Еще несколько россиян, получивших сербское гражданство, работали в КРЭТ и связанных с ним предприятиях. Также в числе связанных с ВПК новых граждан Сербии «Важные истории» называют Андрея Шамшурина и Алексея Лямина. Шамшурин, по данным журналистов, — вице-президент группы компаний «Аквариус», которая занимается радиотехническим оборудованием. Лямин возглавляет торговый дом «Белаз», сотрудничающий с предприятием, которое поставляет покрышки российской армии.

Сербское гражданство получил и новый владелец российских активов ушедшей из России французской компании Danone Руслан Алисултанов — как выяснили «Важные истории», вместе с членами своей семьи. Алисултанов был заместителем министра сельского хозяйства Чечни и вице-мэром Грозного, а теперь владеет 100% компании «Вамин-Татарстан», которая в мае 2024 года купила активы Danone, ушедшей из России.

Еще одна группа россиян, получивших сербское гражданство, связана с предприятиями, работающими на оккупированных территориях Украины. В их числе — Иван Сибирев, который раньше возглавлял компанию «Стройтранснефтегаз», а затем стал совладельцем строительной компании «Р-строй», работающей в разрушенных российской армией Мариуполе и Северодонецке. Также сербский паспорт получил Кирилл Краттли, глава компании «Миртех», которая продает западную сельскохозяйственную технику «Агрокомплексу», принадлежащему семье бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Краттли женат на дочери брата Ткачева Анастасии. Ткачевы находятся под санкциями. «Агрокомплекс», как писала The Wall Street Journal, получил более 160 тысяч гектаров земли в оккупированных регионах Украины, но под санкции не попал.