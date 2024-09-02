Владельцем «Рольфа» стал Умар Кремлев. По данным «Проекта», он получил компанию благодаря дружбе с главой службы охраны Путина

Автодилер «Рольф», принадлежавший бизнесмену Сергею Петрову, официально объявил о смене собственника. Новым владельцем компании стал бизнесмен Умар Кремлев, глава Международной ассоциации бокса.

Кремлев «уже заявил о намерении компании выйти на федеральный уровень», говорится в пресс-релизе. Эти изменения «станут новым импульсом в развитии и позволят не только сохранить, но и приумножить лидерские позиции».

Новый инвестор, как утверждается в пресс-релизе, позволит компании «сохранить свою уникальную корпоративную культуру» и расширить спектр деятельности, фокусируясь на повышении эффективности и привлечении новых партнеров и клиентов.

22 декабря 2023 года Владимир Путин подписал указ о передаче «Рольфа» во временное управление Росимущества — то есть по сути о национализации автодилера, владельцем которого (и основателем) был бизнесмен Сергей Петров. В феврале суд в Петербурге взыскал активы «Рольфа» в пользу государства. В мае Петров заявил, что планирует добиваться в зарубежных судах компенсации от российский властей за передачу компании под госуправление.

После национализации стало известно, что «Рольф» возглавил бизнес-партнер Умара Кремлева Роман Антонов, однако о роли самого Кремлева в управлении компанией официально не сообщалось. Сам Кремлев в июне рассказал о своем интересе к «Рольфу» в интервью «Коммерсанту».

В июле 2024 года издание «Проект» рассказывало, что Умар Кремлев получил «Рольф» благодаря своей дружбе с главой службы охраны президента России Алексеем Рубежным. По словам источника издания, «Рольф» был включен в список на национализацию именно с подачи Рубежного, он же предложил в качестве нового собственника Кремлева.

Благодаря дружбе с Рубежным Кремлев, помимо прочего, как утверждал «Проект», получил ряд активов в лотерейном и букмекерском бизнесе. В 2019 году компания Кремлева стала единым оператором «Национальной лотереи», а в 2022–2023 годах он стал бенефициаром трех крупнейших букмекерских компаний России — «Фонбет», «Пари» и «Лига ставок».

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