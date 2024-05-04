Основатель «Рольфа» заявил, что будет добиваться компенсации от России за национализацию компании

Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров заявил, что планирует добиваться в зарубежных судах компенсации от российский властей за передачу компании под госуправление. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

В качестве примера он привел дело бывших акционеров ЮКОСа, которым суд в Нидерландах присудил компенсацию более 50 миллиардов долларов, посчитав, что российские власти незаконно национализировали компанию. При этом российские власти не стали выполнять решение суда о выплате компенсации.

Адвокаты Петрова также подали иск в Комитет по правам человека ООН на основании Международного пакта гражданских и политических правах. Подробности иска в публикации не приводится.

В феврале 2024 года суд в Санкт-Петербурге по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в пользу государства активы автодилера «Рольф». Ведомство просило передать государству все акции автодилера и его дочерних компаний, а также 100% долей в их уставных капиталах — как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Общая стоимость активов оценивается в 60 миллиардов рублей. Прокуратура объясняла свой иск тем, что основатель «Рольфа» Сергей Петров совмещал депутатские полномочия с управлением компанией в 2007-2016 годах. Незадолго до этого президент России Владимир Путин подписал указ о передаче компании «Рольф» во временное управление Росимущества, применив таким образом механизм, созданный для фактической национализации активов «недружественных» стран.

В июле 2014 года суд в Гааге обязал Россию выплатить трем бывшим акционерам компании ЮКОС (Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal) компенсацию в размере более 50 миллиардов долларов. По версии нидерландского суда, в начале 2000-х годов российские власти незаконно национализировали компанию. Россия добилась отмены решения в окружном суде Гааги, однако в феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги снова обязал Россию выплатить компенсацию. В декабре того же года Конституционный суд России разрешил правительству РФ не исполнять решение международного арбитража в Гааге. В феврале 2024 года Высокий суд Лондона наложил арест на принадлежащий России участок земли по делу ЮКОСа.

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