Конституционный суд разрешил России не платить 57 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа

Конституционный суд России 24 декабря принял постановление (.pdf), которым фактически разрешил правительству не исполнять решение международного арбитража в Гааге о выплате 57 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. Внимание на это обратила «Русская служба Би-би-си».

Конституционный суд подготовил разъяснение к своему постановлению (.pdf) 2012 года, в котором прямо разрешил властям России временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные соглашения. В частности, решение КС распространялось на Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), на основании которого международный арбитраж в Гааге в 2014 году взыскал с России в пользу бывших акционеров ЮКОСа 50 миллиардов долларов (сейчас сумма долга превышает 57 миллиардов).

Суд в Гааге расценил действия России в отношении ЮКОСа как экспроприацию инвестиций, нарушающую Энергетическую хартию. Россия Энергетическую хартию подписала, но не ратифицировала. РФ пытается доказать, что суд в Гааге не имел полномочий рассматривать иск, указывая, что временный порядок применения хартии не предполагал отказа от норм национального права.

В своем разъяснении суд уточнил, что решение 2012 года не стоит интерпретировать как то, что оно допускает передачу споров в международный арбитраж. По мнению судей, такие споры нужно рассматривать в России, и только с разрешения законодателя — в зарубежных и международных юрисдикциях.

Кроме того, в суде считают, что Россия может временно применять международный договор «частично», а согласие правительства на это не распространяется «на положения данного международного договора, предусматривающие передачу споров между РФ и иностранными инвесторами на рассмотрение международного арбитража».

Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 57 миллиардов долларов на основании решения третейского суда в Гааге от 2014 года, который счел, что РФ незаконно национализировала нефтяную компанию. В феврале 2020 года это решение подтвердил апелляционный суд, Россия опротестовала его в Верховном суде Нидерландов.