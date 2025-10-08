Российский Danone стал «Логикой молока»

Компания Health & Nutrition (H&N), которая до сентября 2023 года называлась «Данон Россия», сменила название и будет называться «Логика молока». Об этом сообщается в соцсетях компании.

В компании сообщили РБК, что решение о смене названия корпоративного бренда стало завершением «локализации и укрепления статуса компании как лидера молочной индустрии». Новое название подчеркнет особое качество молока, которое «не требует сложных формул, чтобы быть полезным и вкусным».

После начала российско-украинской войны Danone продолжала работать в России, однако в октябре 2022 года объявила о планах уйти с российского рынка и продать свои активы. Но в 2023 году компанию национализировали указом президента РФ Владимира Путина. Новым гендиректором был назначен племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, глава Минсельхоза республики Якуб Закриев. Через два месяца после этого АО «Данон Россия» была переименована в «Эйч энд Эн» и начала использовать бренд Health & Nutrition.

В марте 2024 года Путин вывел Health & Nutrition из-под управления государства. Danone объявила о продаже своего российского бизнеса компании «Вамин Р» в мае того же года. В декабре 2024 года, уже после продажи активов Danone, стало известно, что владельцем компании-покупателя («Вамин-Татарстан») стал бывший заместитель министра сельского хозяйства Чечни Руслан Алисултанов.