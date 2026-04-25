Виктор Орбан отказался от депутатского мандата. Он не пойдет в новый парламент

Уходящий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, проигравший выборы, заявил, что возвращает депутатский мандат, который он получил как лидер партии «Фидес», и не будет занимать место в новом парламенте.

«Мандат, который я получил как лидер списка, фактически является моим парламентским мандатом от партии «Фидес», поэтому я решил его вернуть. Сейчас я нужен не в парламенте, а в реорганизации национального лагеря», — сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в фейсбуке.

По словам Орбана, в руководстве «Фидес» сейчас «полным ходом» идут обсуждения обновления фракции», которая будет сформирована 27 апреля, а ее лидером станет Гергей Гуляш.

Венгерский журналист Сабольч Паньи пишет, что, по его данным, Орбан этим летом планирует отправиться в США, где живут его дочь и зять, и может остаться там на длительное время в поисках «убежища от судебного преследования».

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых партия Орбана «Фидес» проиграла. Орбан, находившийся у власти 16 лет, в тот же вечер признал поражение своей партии и поздравил с победой своего соперника Петера Мадьяра — теперь премьером станет он. Его партия «Тиса» также получила конституционное большинство в парламенте.