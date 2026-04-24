ВЦИОМ не опубликовал новые данные о рейтинге одобрения Путина. С начала марта государственная служба непрерывно фиксирует его падение

ВЦИМО все-таки опубликовал данные о рейтинге с двухчасовой задержкой ВЦИОМ: почти четверть россиян не доверяет Путину. Это максимум с начала войны

Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ), принадлежащий государству, не опубликовал свежие данные о рейтинге одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента РФ.

Как обратило внимание издание «Агентство», предыдущие шесть недель ВЦИОМ публиковал рейтинги политиков, правительства, партий и Владимира Путина по пятницам в 10:00. Об этом в том числе свидетельствуют данные из телеграм-канала службы.

К моменту публикации этой новости еженедельные политические индикаторы не были опубликованы ни на сайте, ни в телеграме ВЦИОМ.

В тематическом каталоге «Политика» доступен последний отчет службы, опубликованный 17 апреля. Согласно ему, Путину доверяют 72% опрошенных.

Фонд «Общественное мнение» ( ), основным заказчиком исследований которого является администрация президента РФ, опубликовал рейтинги Путина в обычное время, отмечает «Агентство».

Согласно этим данным, 76% опрошенных считают, что президент работает на своем посту «скорее хорошо», а 74% доверяют ему. Аналогичные данные ФОМ опубликовал в отчете 17 апреля.

Предыдущие шесть недель ВЦИОМ фиксировал снижение рейтинга одобрения деятельности Владимира Путина. Политтехнолог, сотрудничающий с администрацией президента РФ, в разговоре с «Медузой» называл среди причин снижения рейтингов власти блокировку телеграма и ограничения мобильного интернета, а также рост цен и усталость от войны.

Что сам Путин говорит о блокировках

Безопасность в приоритете. Работаем ради граждан. Госуслуги должны быть доступны всегда Путин впервые публично высказался о блокировках интернета. Вот что он сказал — максимально коротко

