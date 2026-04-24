ВЦИОМ не опубликовал новые данные о рейтинге одобрения Путина. С начала марта государственная служба непрерывно фиксирует его падение
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), принадлежащий государству, не опубликовал свежие данные о рейтинге одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента РФ.
Как обратило внимание издание «Агентство», предыдущие шесть недель ВЦИОМ публиковал рейтинги политиков, правительства, партий и Владимира Путина по пятницам в 10:00. Об этом в том числе свидетельствуют данные из телеграм-канала службы.
К моменту публикации этой новости еженедельные политические индикаторы не были опубликованы ни на сайте, ни в телеграме ВЦИОМ.
В тематическом каталоге «Политика» доступен последний отчет службы, опубликованный 17 апреля. Согласно ему, Путину доверяют 72% опрошенных.
Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), основным заказчиком исследований которого является администрация президента РФ, опубликовал рейтинги Путина в обычное время, отмечает «Агентство».
Согласно этим данным, 76% опрошенных считают, что президент работает на своем посту «скорее хорошо», а 74% доверяют ему. Аналогичные данные ФОМ опубликовал в отчете 17 апреля.
Предыдущие шесть недель ВЦИОМ фиксировал снижение рейтинга одобрения деятельности Владимира Путина. Политтехнолог, сотрудничающий с администрацией президента РФ, в разговоре с «Медузой» называл среди причин снижения рейтингов власти блокировку телеграма и ограничения мобильного интернета, а также рост цен и усталость от войны.