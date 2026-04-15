Жители новосибирской Козихи, где фермеры протестовали из-за забоя скота, потребовали уволить главу сельсовета

Жители села Козиха Новосибирской области собрали 268 подписей под обращением к губернатору региона с просьбой уволить главу Козихинского сельсовета Нину Чистякову в отставку по утрате доверия, а не собственному желанию, сообщила изданию «7×7» одна из авторов обращения.

За четыре года работы Чистяковой на посту главы сельсовета у жителей Козихи было много претензий, рассказала собеседница журналистов.

«Очистка дорог зимой, ямы, обкос обочин, бурьян. Но пиком стал март 2026 года, когда в Козихе начали проводить мероприятия в связи с введением ЧС. Жители были возмущены, что их не оповестили и не предоставили официальных документов», — сообщила активистка.

Узнав о подготовке обращения, Чистякова сама подала заявление об отставке с 27 апреля и предупредила жителей, что их подписи «могут пойти неизвестно в каком направлении (мошеннические действия)». Скриншот сообщения чиновницы опубликовали в одном из местных пабликов.

По словам активистки, после начала сбора подписей авторы обращения начали получать от Чистяковой звонки и сообщения с оскорблениями, из-за чего подали заявления в прокуратуру и полицию.

В марте один из жителей Ордынского района (там находится Козиха — прим. «Медузы») говорил, что Чистякова намекала его родственнице, которая работает учительницей, на увольнение из-за поддержки протестов против изъятия скота.

С конца 2025 года несколько российских регионов, включая Новосибирскую область, оказались затронуты вспышкой массового заболевания скота. Власти изымали животных и убивали, объясняя свои действия вспышкой бешенства и пастереллеза.

Новосибирские фермеры рассказывали, что изначально власти не предоставляли никаких документов при изъятии животных и не могли внятно объяснить причину таких действий. Жители нескольких сел в знак протеста блокировали дороги, а также записали обращение к Владимиру Путину. Происходящее вызвало большой резонанс и за пределами региона.

К 20 марта новосибирские чиновники заявили, что принудительное изъятие домашнего скота из-за вспышки пастереллеза завершается.

В апреле Россельхознадзор в ответ на официальный запрос заявил, что вспышка болезни животных в Новосибирской области произошла из-за ошибок властей, нетипичных форм пастереллеза и погоды.

