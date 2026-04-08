Вспышка болезни животных в Новосибирской области произошла из-за ошибок властей, нетипичных форм пастереллеза и погоды, заявил Россельхознадзор в ответе на запрос депутата Госдумы от КПРФ Юрия Синельщикова.

Депутат просил раскрыть причины массового заболевания животных в регионе. Ответ чиновников опубликовала в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак.

Предпосылками «к заносу болезни» на территорию Новосибирской области стали «несвоевременно принятые руководством региона меры, отсутствие объективного учета сельскохозяйственных животных, наличие условий для несанкционированного перемещения сельскохозяйственных животных», говорится в ответе Россельхознадзора.

Ситуация, утверждает ведомство, осложнялась «наличием нетипичных форм возбудителя пастереллеза», которые в совокупности с суровыми погодными условиями и ослабленным иммунитетом скота привели к острой форме заболевания.

Новых случаев болезни в Новосибирской области не фиксировали уже более 20 дней, заявили в Россельхознадзоре. «Ситуация находится под контролем федеральных и региональных властей и в кратчайшие сроки будет окончательно стабилизирована», — добавило ведомство.

С конца 2025 года несколько российских регионов, включая Новосибирскую область, оказались затронуты вспышкой массового заболевания скота. Власти изымали животных и убивали, объясняя свои действия вспышкой бешенства и пастереллеза. Фермеры в ответ устраивали акции протеста и перекрывали дороги.

При этом пастереллез у животных лечится антибиотиками, по закону заболевший скот не требуется убивать. Поэтому эксперты и источники российских изданий предполагали, что речь может идти о более серьезном заболевании — ящуре.

В начале апреля власти Китая зафиксировали вспышку ящура в двух стадах крупного рогатого скота на северо-западе страны. Один из регионов, где заболели животные, граничит с республикой Алтай, где ранее была вспышка массового заболевания скота.

Репортаж «Медузы» из Новосибирской области

«Я не могу предать своих девок» Репортаж из новосибирской Козихи. Жители села отказались отдавать своих коров властям — но их все равно заставили

