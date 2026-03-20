Власти Новосибирской области заявили, что прекращают изымать скот у фермеров

В Новосибирской области завершается принудительное изъятие домашнего скота из-за вспышки пастереллеза, заявил глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.

«У нас были очаги в крупных хозяйствах, и из таких осталось последнее, где проводятся работы сегодня. И больше хозяйств, где наблюдаются случаи заболевания, нет», — сказал чиновник.

Он уточнил, что скот изымают в крестьянско-фермерском хозяйстве «Водолей» Ордынского района.

В правительстве Новосибирской области сообщали, что в общей сложности скот изымут у примерно 170 семей. Нешумов заявлял, что от фермеров поступило 39 заявлений на компенсацию за изъятых животных.

В начале февраля власти Новосибирской области заявили, что выявили в двух районах несколько случаев заражения пастереллезом у коров. Затем по указу губернатора в некоторых населенных пунктах стали вводить карантин, а у жителей — принудительно конфисковывать скот.

Фермеры рассказывали, что власти не предоставляли никаких документов при изъятии животных и не смогли внятно объяснить причину таких действий. Жители нескольких сел блокировали дороги, а также записали обращение к Владимиру Путину. Происходящее вызвало большой резонанс и за пределами региона.

Минсельхоз Новосибирской области заявлял, что в регионе выявлены очаги пастереллеза. Однако эксперты предполагают, что речь может идти о другом, более опасном, заболевании — ящуре.

