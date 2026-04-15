Трамп заявил, что его «не беспокоит» проигрыш Виктора Орбана на выборах в Венгрии (а победивший Петер Мадьяр «хороший человек»)

Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии и ему нравится победивший Петер Мадьяр.

«Думаю, новый человек справится хорошо — он хороший человек», — сказал Трамп корреспондент ABC News Джонатану Карлу.

Накануне парламентских выборов в Венгрии в Будапешт поддержать Орбана приезжал вице-президент США Джей Ди Вэнс (и со сцены во время выступления звонил Трампу). Корреспонденту ABC News Трамп сказал, что не знает, изменило ли бы что-то его личное участие в кампании, но Орбан «значительно отставал». «Я не был особо вовлечен в эту кампанию. Но Виктор — хороший человек», — добавил президент США.

Он также отметил, что будущий премьер Петер Мадьяр ранее сам состоял в партии Орбана и придерживается схожих взглядов на иммиграцию.

Выборы в Венгрии прошли 12 апреля. Премьер Виктор Орбан, находившийся у власти 16 лет, в тот же вечер признал поражение своей партии «Фидес» и поздравил с победой своего соперника Петера Мадьяра — теперь премьером станет он. Его партия «Тиса» также получила конституционное большинство в парламенте. Мадьяр уже заявил, что готов к «прагматичному сотрудничеству» с Россией и что Венгрия не будет блокировать кредит в 90 миллиардов евро для Украины, который хочет выделить Евросоюз.

У Венгрии впервые за 16 лет будет новый премьер-министр. Но на деле Мадьяр не сильно отличается от Орбана Так какой будет новая внешняя политика Венгрии? Рассуждает Максим Саморуков (Carnegie Politika)

У Венгрии впервые за 16 лет будет новый премьер-министр. Но на деле Мадьяр не сильно отличается от Орбана Так какой будет новая внешняя политика Венгрии? Рассуждает Максим Саморуков (Carnegie Politika)