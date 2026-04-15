Министерства иностранных дел Азербайджана и России опубликовали совместное заявление, сообщив, что пришли к «надлежащему урегулированию последствий» крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в декабре 2024 года.

Стороны среди прочего урегулировали вопрос выплаты компенсаций в связи с авиакатастрофой, говорится в заявлении. Однако не уточняется, как именно они его решили.

«Предпринятые шаги подтверждают обоюдное стремление к дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия», — заявили министерства РФ и Азербайджана.

В документе отмечается, что самолет потерпел крушение «в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве РФ».

Самолет Embraer E190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года в Актау в Казахстане. При крушении погибли 38 человек, выжили 29 человек.

Лайнер разбился после того, как его перенаправили через Каспийское море в Казахстан во время атаки украинских беспилотников на регионы Кавказа. После авиакатастрофы в отношениях Москвы и Баку произошел кризис. В том числе потому, что Азербайджан требовал от России признать ответственность за аварию.

Владимир Путин лишь в октябре 2025 года признал, что самолет AZAL сбила российская система противовоздушной обороны. На встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым он заявил, что причиной крушения стал «технический сбой» российской ПВО, а две выпущенные ракеты «не поразили напрямую самолет», а взорвались в десяти метрах от него.